Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalle Johanna Ojala-Niemelälle (sd) tulee vaalikauden lopussa täyteen 16 vuotta kansanedustajan uraa. Eduskunnassa kielenkäyttö meni alkuvaalikaudesta hänen mielestään huonompaan suuntaan.

”Ennen edustajat olivat hyvin tarkkoja faktoissa pitäytymisestä. Nyt sen tyyppinen puhe on lisääntynyt, ettei välitetäkään enää, mikä on totuudenmukaista, vaan levitetään disinformaatiotakin. En tiedä, onko korona-aikakin tehnyt sen, kun normaalia kanssakäymistä ei ole ollut. Jos tietää, että toinen on mukava, se ehkä hillitsisi kielenkantoja. Välillä tuntuu, että sosiaalisen median maailma on siirtynyt eduskuntaan”, Ojala-Niemelä sanoo.

200 kansanedustajaa: Johanna Ojala-Niemelä Neljännen kauden kansanedustaja Rovaniemeltä, Lapin vaalipiiristä. SDP:n eduskuntaryhmä. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja. Jäsen tarkastusvaliokunnassa sekä puhemiesneuvostossa. Rovaniemen kaupunginvaltuutettu vuodesta 1997. Varatuomari. Uusi Suomi pyrkii haastattelemaan kaikki kansanedustajat tällä vaalikaudella. Lue 200 kansanedustajaa -sarjan muut jutut täältä.

Toisaalta hän katsoo, että kansanedustajan on voitava vapaasti ja ilman pelkoa puhua, kunhan pitäytyy asiassa ja käytös on arvokasta. Jos eduskunnassa mennään ihmisvihamieliseen puheeseen, Ojala-Niemelä olisi valmis harkitsemaan sanktioita kansanedustajille. Ajatuksen toi aiemmin Uuden Suomen haastattelussa esiin kansanedustaja Merja Kyllönen (vas), joka viittasi EU-parlamentin käytäntöihin.

Ojala-Niemelä nojaa perustuslakivaliokunnan linjaukseen perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään tapausta koskien: kansanedustajan puhevapautta ei ole tarkoitettu perustuslain 1 pykälässä turvatun ihmisarvon tai 6 pykälässä turvatun yhdenvertaisuuden loukkauksiin.

Ojala-Niemelä huomauttaa, että nykyisinkin toistuvasti järjestystä rikkovan kansanedustajan oikeus osallistua eduskunnan istuntoihin voidaan pidättää kahden viikon määräajaksi. Näin on käynyt ainakin Veikko Vennamolle.

