Tietokirjailija, pappi ja Kirkko & Kaupunki -lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki kommentoi kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) tapausta lehden pääkirjoituksessa.

LUE MYÖS:

Heinimäen pääkirjoitus koskee poliisitutkintaa, joka liittyy Räsäsen kesällä julkaisemaan tviittiin homoseksuaalisuudesta. Räsänen kritisoi sitä, että kirkko oli mukana seksuaalivähemmistöjen Pride-kulkueessa.

”Kirkko on ilmoittanut olevansa Setan Pride 2019:n virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, Raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?” Räsänen tviittasi ja liitti tviittinsä yhteyteen kuvan Raamatun tekstistä.

”Moni on paheksunut Räsäsen poliisikuulustelua. Että ei kai Raamatun siteeraaminen voi olla väärin. Että miten voi edes epäillä rikosta Raamatun lukemisesta?” Heinimäki kirjoittaa.

Hän jatkaa, että Raamattu ei nauti syytesuojaa.

”Raamattua voi käyttää väärin. Sen katkelmilla voi loukata, herjata ja vahingoittaa. Siksi on hyvä, että poliisi tutkii Päivi Räsäsen homotviitin”, Heinimäki kirjoittaa.

"Päivi Räsänen kertoi käyneensä kuulustelijan kanssa Pyhää Kirjaa läpi kuin raamattupiirissä. Omien sanojensa mukaan hän valaisi poliisille Roomalaiskirjeen pääsanomaa. Se on erikoista. Räsäsen Raamatussa nimittäin kielletään naisilta seurakuntalaisten opettaminen ja hengellinen johtaminen”, Heinimäki myös kirjoittaa.

Eilen kävi ilmi, että Räsästä kohtaan aloitetaan myös toinen esitutkinta, joka koskee vanhaa, vuonna 2004 julkaistua kirjoitusta. Myös tuo kirjoitus käsittelee seksuaalivähemmistöjä.

Tämän tutkinnan suhteen Heinimäellä on kuitenkin eri kanta. Heinimäen mielestä vanhan kirjoituksen tutkiminen on kiusantekoa.

”Homotviitin tutkiminen on mielestäni ok, tämän vanhan säätiöpamfletin esiin kaivaminen sen sijaan ei ole”, Heinimäki tviittaa.

Räsäsen pamflettia koskeva esitutkinta on sikäli poikkeuksellinen, että poliisi oli jo aiemmin päättänyt, ettei esitutkintaa aloiteta, koska asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta. Valtakunnansyyttäjä kuitenkin määräsi esitutkinnan toimitettavaksi.

Valtakunnansyyttäjä on perustellut ratkaisua sillä, että kiihottaminen kansanryhmää vastaan on ”jatkuva rikos, eli se tapahtuu niin kauan aikaa, kun viesti tai kirjoitus on yleisön saatavilla”. Tällaisen rikoksen vanhentumisaika alkaa vasta, kun teksti on poistettu.

LUE MYÖS: