Tunnetun venäläisen äärinationalistisen filosofin Aleksandr Duginin tytär Darja Dugina on kuollut autopommi-iskussa Moskovan alueella sijaitsevassa Bolshie Vjazemyn kylässä. Asiasta uutisoivat venäläinen uutistoimisto Tass ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Venäläistietojen mukaan isän ja tyttären oli tarkoitus matkustaa saman auton kyydissä, mutta Aleksandr Dugin muutti mieltään viime tingassa ja matkusti eri autolla. Tassin haastatteleman Aleksandr Dugin johtaman Horizon-kansanliikkeen johtajan Andrei Krasnovin mukaan räjähdyksen kohde saattoi olla Aleksandr tai molemmat Duginit.

Darja Dugina oli toimittaja, joka on tukenut Venäjän sotatoimia Ukrainassa. Hän on Britannian pakotelistalla. Aleksandr Dugin puolestaan on tunnettu äärinationalisti, jonka arvioidaan kuuluvan Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin ja häntä kutsutaan”Putinin aivoiksi”. Aleksadr Dugin on ollut Yhdysvaltain pakotelistalla vuodesta 2015, koska hänen on väitetty olleen osallinen Krimin valtaukseen.

Oxfordin yliopiston kansainvälisen suhteiden tutkija Samuel Ramani sanoo kuitenkin, että Duginin vaikutus Kremlin politiikkaan on aina ollut vain marginaalinen ja lisäksi vähentynyt vuodesta 2014 lähtien.

”Dugin on Putinin nykyisen Ukrainan politiikan seuraaja, ei muokkaaja, vaikka hänen ennusteensa ja näkemyksensä ovat usein ennakoineet sitä”, Ramani kommentoi Twitterissä.

Ramanin mukaan Darja Duginan näkemykset Ukrainan sodasta heijastivat hänen isänsä näkemyksiä.