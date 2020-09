Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen dosentti Timo Miettinen ei allekirjoita näkemyksiä, joiden mukaan Saksan talouspolitiikan suuressa linjassa olisi tapahtunut valtava muutos.

”Lyhyesti: Saksan pitkän linjan ytimessä on yhä edelleen ordoliberaali "vakauskulttuuri". Sen ytimessä eivät kuitenkaan ole vain säännöt vaan laajempi huoli sisämarkkinoiden yhtenäisyydestä”, Miettinen kommentoi Twitterissä.

Hän käy asiaa läpi laajemmin Politiikasta.fi-sivustolla julkaistussa kirjoituksessaan, jossa toteaa, että Saksasta on tullut järjestäytyneen eurooppalaisen finanssipolitiikan kannattaja, mutta hyvin tarkkaan rajatussa mielessä.

”Saksa voi puolustaa tulevaisuudessa yhteistä velanottoa, mutta sen laajemmat tavoitteet liittyvät koko budjettipolitiikan ja talousohjauksen uudistamiseen. Saksan talouspolitiikka on edelleen ordoliberaalia tai periaatteellista, mutta eri mielessä kuin usein esitetään. Kyse ei ole sääntöuskovaisuudesta, vaan Saksan keskeisimmät huolet liittyvät sisämarkkinoiden yhtenäisyyteen ja kilpailuympäristön säilyttämiseen.”

Saksan linja on noussut puheenaiheeksi EU:n elvytyspaketista käytävän keskustelun yhteydessä. Saksan päätöstä tukea 750 miljardin suuruista eurooppalaista elpymisrahastoa on pidetty suunnanmuutoksena suhteessa sen perinteiseen linjaan, jota on usein luonnehdittu periaatteelliseksi ja sääntöperustaiseksi. On kysytty, onko Saksa hylännyt vanhat oppinsa tiukasta taloudenpidosta ja yhteisvastuun välttämisestä.

Miettisen mukaan kyse ei ole vain elvytyspaketista.

”Saksa on jo pitkään lähestynyt Ranskan näkemyksiä euroalueen kehittämisestä sekä ”eurooppalaisesta suvereniteetista”, esimerkiksi kilpailupolitiikan kytkemisestä laajempiin geopoliittisiin tavoitteisiin. Saksa on hyväksynyt mukisematta kasvu- ja vakaussopimuksen hyllyttämisenkoronakriisin aikana. Yli puolet EU-komission hyväksymistä poikkeuksellisista valtiontukimenettelyistä on kohdistunut saksalaiseen teollisuuteen”, hän luettelee.

Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholz lisäsi huolia Saksan linjan muuttumisesta elokuussa, jolloin hän arvioi koronaelvytyksen olevan “peruuttamaton askel” koko Euroopalle. Lausunnon on tulkittu tarkoittavan Saksan hyväksyntää EU:n yhteiselle velanotolle myös tulevaisuudessa.

Miettisen mukaan tämä on väärinkäsitys.

”Scholz avasi kommenttejaan myöhemmin muun muassa Bruegel-ajatushautomon esitelmässään. Hänen mukaansa EU:n elpymisrahaston oikeutus kytkeytyi juuri Saksan pitkästä linjasta kumpuaviin näkemyksiin eurooppalaisten sisämarkkinoiden yhtenäisyydestä. Kyse oli kahdesta asiasta: eurooppalaiset sisämarkkinat ovat kytkeytyneempiä ja siksi haavoittuvaisempia kuin vaikkapa 20 vuotta sitten. Jos elvytys jätetään vain kansallisille hallituksille, se johtaa osaoptimointiin ja luultavasti myös kilpailuympäristön merkittäviin häiriöihin.”

Miettinen katsoo, että Saksa voi puolustaa tulevaisuudessa yhteistä velanottoa, mutta sen laajemmat tavoitteet liittyvät koko budjettipolitiikan ja talousohjauksen uudistamiseen.

”Saksassa ymmärretään hyvin, että kasvu- ja vakaussopimuksen nykyinen pohja on murentunut. Suurin osa EU-maista ei tule saavuttamaan 1990-luvun lopulla sovittuja velka-asteita koronakriisin jälkeen. Säännöillä voi toki olla rooli tulevaisuudessa, mutta ratkaisuja haetaan myös muilla keinoin”, hän kommentoi.

