Sunnuntaisista presidentinvaaleista alkaneet mielenosoitukset vahvistuivat ja valtionyhtiöiden lakot kasvoivat perjantaina. Ihmiset eri puolilla maata ovat vaatineet pitkäaikaisen presidentin Aleksandr Lukašenkon lähtöä.

Perjantaina-iltana mielenilmauksiin osallistui Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Opposition ehdokas Svetlana Tihanovskaja kehotti perjantaina ihmisiä rauhanomaisiin mielenosoituksiin eri puolilla maata viikonloppuna.

”Älkää pysytelkö sivussa”, hän sanoi BBC:n mukaan.

Helsingin Sanomien mukaan Tihanovskaja ilmoitti myös olevansa valmis aloittamaan neuvottelut vallanpitäjien kanssa väliaikaisen hallituksen muodostamisesta ja rauhallisesta vallansiirrosta.

Tuhansia ihmisiä on pidätetty mielenilmaisten aikana ja monet ovat kertoneet kidutuksesta turvallisuuspalvelun käsissä.

EU:n ulkoministerit pitivät eilen perjantaina hätävideokokouksen. Kokouksessa sovittiin uusien pakotteiden valmistelusta Valko-Venäjää kohtaan.

”Väkivaltaa rauhanomaisia mielenosoituksia vastaan Valko-Venäjällä on mahdotonta hyväksyä. Kansalaisten perusoikeuksia täytyy kunnioittaa”, kommentoi ulkoministeri Pekka Haavisto ministeriön perjantai-iltaisessa twiitissä.

Twiitin mukaan Haavisto olisi avoin keskustelemaan ”kohdennetuista rajoittavista toimista joitakin henkilöitä” kohtaan.

Ulkoministeriön (UM) mukaan Suomi katsoo, että presidentinvaalit eivät noudattaneet maan kansainvälisiä sitoumuksia ja yleisesti tunnustettuja demokratian ja oikeusvaltion normeja, eivätkä vaalit olleet vapaat ja oikeudenmukaiset.

”Valko-Venäjän tulee kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja kansalaisten perusoikeuksia mukaan lukien sanan- ja kokoontumisvapaus”, UM linjasi tiedotteessaan torstaina.

Lukašenko on ollut vallassa 26 vuotta, eikä maassa ole tällä vuosisadalla järjestetty vapaita, kansainvälisten tarkkailijoiden seuraamia vaaleja.

37-vuotias Tihanovskaja on ”sijaisehdokas”, joka asettui ehdolle, kun hänen miehelleen, oppositiojohtaja Sergei Tihanovskille asetettiin kielto asettua ehdolle.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä tuomitsee jyrkästi Valko-Venäjän tapahtumat ja vaatii Suomen ulkopoliittista johtoa toimimaan tilanteen vakauttamiseksi. Kärnä toteaa Valko-Venäjällä harjoitetun väkivallan olevan erittäin raakaa ja järjestelmällistä. Hän vaatii Suomen ulkopoliittiselta johdolta välittömiä toimenpiteitä.

"EU ja Suomi eivät voi katsoa sivusta Valko-Venäjän diktatuurin ihmisoikeusloukkauksia. Kaikkien demokratiaa rakastavien länsimaiden tulisi nyt toimia sen puolesta, että itsevaltainen presidentti Lukašenka siirretään syrjään ja vilpilliset vaalit uusitaan mahdollisimman nopeasti. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on otettava kaikki mahdolliset keinot käyttöön. On hyvä, että EU asettaa nyt talouspakotteita, mutta lisää painetta on luotava. Mikäli tilanne Valko-Venäjällä eskaloituu, on valmistauduttava tarvittaessa käyttämään myös EU:n nopean toiminnan joukkoja opposition tukemiseksi. Toivotan menestystä Minskin mielenosoittajille. Vapaus kyllä voittaa lopulta ja toivottavasti se tapahtuu nyt ilman suurta verenvuodatusta.”

Kärnä vaatii myös, kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF ilmoittaa välittömästi, ettei jääkiekon MM-kisoja 2021 järjestetä Valko-Venäjällä ellei Lukašenkaa ole siihen mennessä syrjäytetty.

"Ei MM-kiekkoa voida lähteä pelaamaan maahan, jossa väkivaltainen diktaattori pahoinpitelee ja kiduttaa omia kansalaisiaan. Kisat on valmistauduttava pitämään jossain muualla, ellei valta ole kevääseen mennessä vaihtunut Valko-Venäjällä, sillä toteutuessaan kisat vain pönkittäisivät Lukašenkan diktatuuria. Tämä tulisi nyt tehdä täysin selväksi ja mahdollisimman nopeasti.”

