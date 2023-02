Vuoden 2019 vaaleissa eduskuntaan valituista puolueista enemmistö katsoo, että Koraanin tai Raamatun polttamista mielenilmauksissa ei tule sallia Suomessa.

Uuden Suomen kyselystä ilmenee, että sallivalla kannalla ovat perussuomalaisten ja vihreiden ryhmänjohtajat. Muut eduskuntapuolueet vastasivat ei, mutta vasemmistoliitossa ei ollut vielä muodostettu kantaa asiaan.

Lue puolueiden ryhmänjohtajien perustelut kannoilleen tilaajajutusta:

Koraanin julkinen polttaminen ei ole Suomessa Ruotsin tapaan sallittua, ja asiantilan muuttaminen tarkoittaisi käytännössä rikoslain 17. luvun 10. pykälän muuttamista. Poliisihallitus on kertonut näkemyksestään Yleisradiolle ja viitannut rikoslain pykälään, jossa säädetään uskonrauhan rikkomisesta.

Aihe nousi Suomessa yhteiskunnalliseen keskusteluun, kun tanskalainen äärioikeistolainen provokaattori Rasmus Paludan suututti pari viikkoa sitten Ruotsissa tekemällään Koraanin poltolla turkkilaisia. Tähän liittyen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on sanonut tällä viikolla, ettei Ruotsi voi odottaa Turkin vahvistavan sen Nato-hakemusta. Suomen osalta Turkin mediassa on pidetty hyvänä sitä, että Koraanin polttaminen on täällä kriminalisoitu.

