Sekä Viro että Suomi ovat ajaneet Eurooppa-neuvostossa sitä, että Venäjän jäädytetyt varat voitaisiin ohjata Ukrainan jälleenrakentamiseen, kertoo pääministeri Sanna Marin (sd). Marin toivoo nyt, että komissio löytää tähän keinoja.

Hän kommentoi asiaa yhteisessä tiedotustilaisuudessa Viron pääministerin Kaja Kallaksen kanssa. Viron ja Suomen pääministerit käsittelivät kahdenvälisessä tapaamisessaan tänään muun muassa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, ajankohtaista turvallisuustilannetta sekä Suomen ja Ruotsin liittymistä Naton jäseniksi.

Marin huomauttaa, että Venäjä tuhoaa kriittistä infrastruktuuria ja muutakin infrastruktuuria Ukrainassa. Venäjä ei voi vetäytyä taloudellisesta vastuusta, Marin katsoo.

”On oikein, että Venäjä joutuu myös näistä tekemistään tuhoista maksamaan”, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Tie ulos sodasta?

Mitä tulee sodan päättymiseen, ”tämä on Ukrainan käsissä”, Marin totesi. On Marinin mukaan ukrainalaisten oma asia pohtia, millä ehdoin he suostuisivat rauhaan.

”Meidän tehtävämme on tukea Ukrainaa kaikin keinoin.”

Marin toivoo, että Nord Stream -kaasuputkien taannoin tapahtuneet räjähdykset saataisiin selvitettyä ja vastuulliset vastuuseen.

”Olemme myös varautuneet siihen, että Suomessa tai lähialueilla voi tapahtua erilaisia tilanteita”, Marin sanoi viitaten informaatiovaikuttamiseen, kybervaikuttamiseen ja hybridivaikuttamiseen.

Myös Suomen kriittiseen infrastruktuuriin voi Marinin mukaan kohdistua erilaista toimintaa. Suomessa on erillinen varautumisen ministerityöryhmä, joka on nimenomaisesti tarkastellut kriittisen infrastruktuurin kysymyksiä, hän kertoo. Jo aiemmin viranomaiset ovat tehneet asiassa Marinin mukaan aktiivista työtä.

