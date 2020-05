Koronarajoitteet ovat tänä keväänä lisänneet kotona vietettyä aikaa merkittävästi, ja suomalaiset ovatkin hankkineet monenlaista tekemistä kotiin. Myös trampoliinien kysyntä on ollut kovaa. Lisävauhtia on tullut koronan lisäksi Etelä-Suomessa lumettomasta talvesta.

Trampoliinit ovat kotimaiselta jakelijalta jo tälle sesongille loppuneet varastosta.

Aiemmin Tammer-Tukkuna tunnetun Tammer Brandsin kaupallinen johtaja Vesa Mäenpää kertoo, että aiemmat vuosiennätykset on trampoliineissa jo rikottu tänä keväänä.

”Korona sekoitti vähän kaiken, useissa tuoteryhmissä kysyntä moninkertaistui välittömästi. Tämä on esimerkiksi trampoliineissa paras vuosi varmasti kymmeneen vuoteen”, Mäenpää sanoo.

Sama tilanne on monissa muissakin piha- ja kotikuntoilutuotteissa. Valtaosa tuotteista on päässyt loppumaan aikaisin tänä keväänä, mihin on koronan lisäksi vaikuttanut lumeton keli.

Mäenpää toteaa, ettei viime syksynä jolloin tämän kevään menekkiennusteita, voitu mitenkään osata varautua siihen, että koronan takia monet tuotteet viedään käsistä. Trampoliinit ja grillit valmistetaan pääsääntöisesti Kiinassa.

Mainio trampoliinivuosi. Tammer Brandsin kaupallinen johtaja Vesa Mäenpää kertoo, että yhtiö on maalis-huhtikuun aikana toimittanut tuhansia trampoliineja. Kuva: hand-out

”Lisää trampoliineja ei tällä erää saada, sillä hankinnat kevättä varten tehdään jo syksyllä. Kauden aikana on hankalaa reagoida lisäsaatavuuteen, vaikka kelit ovat hienot ja kauppa kävisi.”

Maalis-huhtikuussa Tammer Brands on toimittanut tuhansia trampoliineja.

”Kaikki on mennyt kuin kuumille kiville. On ollut sellaisiakin vuosia, jolloin koko kauden jälkeen on jäänyt jonkin verran seuraavaankin kauteen. Nyt ne ovat kuitenkin loppuneet jo huomattavan aikaisin.”

Grillit ovat myös tehneet kauppansa ravintoloiden jouduttua sulkemaan ovensa. Tammer Brandsin toimittamien Mustang-grillien sesongista tulee Mäenpään mukaan tällä tahdilla kaikkien aikojen paras. Yritys on kuitenkin panostanut myös digitaaliseen kuluttajamarkkinointiin tänä vuonna enemmän kuin koskaan. Grillejä on kuitenkin tukusta hyvin vielä saatavilla lisätoimituksia varten, mutta kaikkein suosituimmat mallit voivat loppua vielä ennen juhannusta.

Kysyntäpiikki käsipainoissa ja kahvakuulissa on myös ollut tänä keväänä niin iso, että käytännössä tukkuvarastot on myyty loppuun. Mäenpää uskoo, että myös muilla kotimaisilla jakelijoilla on sama tilanne. Se voi tarkoittaa pitkiäkin katkoa, ennen kuin seuraavia eriä saadaan tukkuihin.

”Näin poikkeavaan kevääseen on tuskin kukaan osannut varautua. Tänä vuonna meille onneksi valmistuu 15 miljoonan euron investointi varastointikapasiteetin kasvattamiseksi.”

Kauppa käy, riittääkö tavaraa?

Trampoliineja ja käsipainoja myyvä XXL kertoo kaupan käyneen erinomaisen hyvin.

”Kyllä sen näkee, että ihmiset varautuvat viettämään kesäloman kotimaassa. Tämä näkyy trampoliinien lisäksi muun muassa vesiurheiluvälineissä ja teltoissa”, sanoo XXL:n Suomen maajohtaja Pasi Lämpsä.

Lämpsä toteaa, että trampoliineja on yhä saatavilla. Suosituimpia ostoksia ovat trampoliinit, joiden hinta asettuu noin 350 euroon. Tämä on Lämpsän mukaan myös kaikkein hintakilpailluin kategoria trampoliinikaupassa, jossa kiinalaisvalmisteisten tuotteiden merkillä ei ole kuluttajalle suurta merkitystä.

”Käsipainot ja kahvakuulat ovat olleet aivan huikea megatrendi kuntokeskusten ollessa kiinni tai ihmisten välttäessä yleisiä tiloja. Kauppa on käynyt erinomaisen hyvin siinä kategoriassa.”

Lämpsä kertoo näitäkin tuotteita olevan jäljellä jonkin verran, mutta tilanne vaihtelee liikekohtaisesti.

Trampoliinien suhteen Lämpsä sanoo, että jos trampoliini suojaverkkoineen maksaa lähemmäs 100 euroa, hintaa on saatu alas laadun kustannuksella. Trampoliinit vaativaan käyttöön maksavat yli 600 euroa.

Trampoliinien varaosia myyvä Rellunkulma Varkaudessa joutuu myymään jo ei-oota. Myös kahvakuulat ja käsipainot myytiin loppuun parissa viikossa sen jälkeen, kun koronarajoituksia asetettiin.

”Tukkureilta en saa tavaraa nyt ihan hetkeen meille. Kun ei ole, niin ei ole. Kysyntäpiikki oli yllättävän nopea ja alkoi näkyä jo viikko sen jälkeen, kun rajoitteita tuli voimaan. Sitten kaikki meni nopeasti loppuun”, sanoo Rellunkulman myymälävastaava Katri Adolfsson.

Kuntoilutarvikkeet ovat yritykselle pieni osa tarjontaa, mutta niiden myynti kasvoi reilusti yli puolet normaaliin nähden. Pihatuotteiden myynnissä näkyy Adolfssonin mukaan nyt se, että ihmiset tekevät hyvin paljon pihahommia.

Trampoliineja verkossa myyvä North Trampolinen asiakaspalvelusta kerrotaan huhti-toukokuun olevan suurinta sesonkiaikaa, ja tänä vuonna on myynti on kasvanut edellisvuosista.

K-Citymarketin vapaa-ajan valikoimapäällikkö Mikko Saajakari kertoo, että monien pelien ja pihaleikkivälineiden myynti on käynnistynyt normaalia aikaisemmin ja vilkkaammin. Myös sähköpotkulaudat ovat kiinnostaneet asiakkaita. Trampoliinien paras myyntiaika on Citymarketissa kuitenkin vasta edessä.

”Olemme varautuneet trampoliinien kysyntään, ja meillä trampoliineja riittää ainakin alkukesän myyntiin hyvin.”

Grillien kysyntä on kasvanut poikkeusaikana selvästi myös Citymarketissa.

”Tällä hetkellä saatavuus on kokonaisuudessaan hyvä”, sanoo Joanna Vihro, K-Citymarkettien kodin tuotteiden osto- ja myyntipäällikkö.

Myös K-Raudassa grillejä ja muita sesonkituotteita vielä riittää.

”Valikoimat vaihtelevat kauppakohtaisesti, mutta yleisesti sesonkituotteiden saatavuus on hyvällä tasolla. K-Raudan valikoimissa on 550 grilliä kaikki grillityypit huomioiden ja niiden saatavuus on hyvä”, sanoo Olli Pere, K-Raudan ketjujohtaja.

