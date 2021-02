Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramon pitää kiinni osinkoverotusta koskevasta kannastaan. Saramon mukaan listaamattomien yritysten verotuksen tarkastelussa on nimenomaan kyse yritysten sekä talouden toimintaedellytysten vahvistamisesta.

"Listaamattomien yritysten veroetu on tutkitusti haitallinen Suomen kansantaloudelle ja kallis veronmaksajien kukkarolle. Kun yhteinen tavoitteemme on saada kestävyysvaje kuriin ja investoinnit nousuun, eivätkö nämä ole juuri sellaisia kysymyksiä, joista on syytä käydä laajaa julkista keskustelua", hän kysyy.

Saramon ulostulo on vastaus keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtajalle, keskustan varapuheenjohtajalle Markus Lohelle, joka kertoi torstaina olevansa tuohtunut Saramon jatkuvista ulostuloista, joissa ollaan kiristämässä yritysten ja yrittäjien verotusta. Hän vaatii, että ”yrittäjien ajojahdin on loputtava”. Jatkuva yrittäjien pelottelu verotuksen kiristämisellä on Lohen mukaan ristiriidassa hallitusohjelman kanssa ja ajaa työllistäviä yrittäjiä epävarmuuteen.

Saramo huomauttaa, että listaamattomien yritysten verotusta on pitänyt esillä muun muassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), jonka mukaan listaamattomien yritysten osinkotuloja koskeva veroetu vääristää investointien kohdentumista ja Suomen tuottavuuskehitystä.

Saramo muistuttaa myös, että listaamattomia yrityksiä koskeva veroetu kohdentuu verohallinnon mukaan kaikkein suurituloisimmille listaamattomien yritysten omistajille.

”Esimerkiksi vuonna 2017 neljä viidesosaa veronalaisista huojennetuista osinkotuloista kohdistui pienelle yli 75 000 euroa ansaitsevalle joukolle”, hän sanoo.

”Ei ole oikeudenmukaista, että Suomessa voi nostaa 150 000 euron osingot noin kahdeksan prosentin verolla. Vasemmistoliitto pitää tärkeänä, että yrittäjät voivat nauttia työnsä hedelmistä, mutta on tärkeää että verotus ei vääristä tulonjakoa verotukien avulla”, Saramo jatkaa.

Saramon mukaan listaamattomien yritysten verotuksen tarkastelu tulee ajankohtaiseksi ennemmin tai myöhemmin, mutta ei välttämättä tällä hallituskaudella, koska asiasta ei ole olemassa hallituspuolueiden välistä konsensusta.

”Pitää löytää sellaisia veroja, joilla on mahdollisimman vähän negatiivisia vaikutuksia”

Tällä hetkellä listaamattomasta yhtiöstä voi saada niin sanottua huojennettua osinkoa, joka on 75-prosenttisesti verotonta tuloa, mutta vain, jos osinko on enintään kahdeksan prosenttia yhtiön osakkeiden matemaattisesta arvosta ja osingon suuruus vuodessa on enintään 150 000 euroa. Jos osingon määrä ylittää niissä tapauksissa 150 000 euroa, ylitse menevästä määrästä 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia on verotonta tuloa. Jos osinkoa maksetaan yli kahdeksan prosenttia osakkeiden matemaattisesta arvosta, yli menevästä osasta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verotonta tuloa. Lisäksi yrityksen tuloksesta maksetaan yhteisöveroa.

Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen (sd) arvioi perjantaina Ilta-Sanomille, että asia nousee hallituksen pöydälle viimeistään siinä vaiheessa, kun sopeutustoimista ruvetaan puhumaan.

”Silloin pitää löytää sellaisia veroja, joilla on mahdollisimman vähän negatiivisia vaikutuksia kasvuun ja investointeihin. Listaamattomien osakeyhtiöiden nykyinen osinkoverotus on tutkimusten perusteella sellainen, joka enemmän vääristää kuin kannustaa.”

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä tyrmää tämän täysin ja muistuttaa hallitusohjelmasta.

”Höpö höpö. Hallitusneuvotteluissa sovitusti yrittäjien ja yritysten verotusta ei kiristetä. Sdp:n puheenjohtajisto voi yhdessä sovitun ohjelman lukea valtioneuvoston sivuilta”, hän tviittaa.

