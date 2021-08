Kiina on päivittänyt asevoimiaan tahtia, joka on saanut etenkin Yhdysvallat varpailleen. Kuvassa sotilaat valmistautuvat Kiinan kommunistisen puolueen satavuotisjuhlan paraatiin.

Yhdysvaltain asevoimissa vallitsee kasvava levottomuus Kiinan ydinasearsenaalin karttumisesta ja mahdollisesta muutoksesta Kiinan ydinasestrategiaan. Yhdysvallat ennakoi Kiinan kaksinkertaistavan ydinkärkiensä määrän kuluvan vuosikymmenen aikana osana yleistä asevoimiensa kehittämistä.

Yhdysvaltain ydinasearsenaalista vastaavan strategisen komentokeskuksen (USSTRATCOM) komentaja amiraali Charles Richard kuvaili aiemmin tällä viikolla Kiinan sotavoimien nopeaa modernisaatiota "henkeäsalpaavaksi". Hänen mukaansa Kiina on tekemässä irtiottoa perinteisistä strategioistaan.

"Ei ole väliä, miksi Kiina jatkaa kasvua ja modernisoitumista. He rakentavat kykyä toteuttaa mitä tahansa ydinasestrategiaa", Richard puhui Alabamassa järjestetyssä avaruus- ja ohjuspuolustussymposiumissa.

Mimimaalisen pelotteen strategia voidaan haudata

Kiinan ydinasestrategia on nojannut periaatteeseen, että ydinaseiden määrän ja käyttövalmiuden on oltava tasolla, joka mahdollistaa kyllin voimakkaan vastaiskun tilanteessa, jossa Kiinaan hyökättäisiin ydinaseilla.

"Kyllin voimakas" tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että tieto vastaiskusta ehkäisee ydinaseiskun Kiinaan. Tähän niin kutsuttuun minimaalisen pelotteen strategiaan on liittynyt linjaus, että Kiina ei missään tilanteessa käytä ydinasetta ensimmäisenä, vaan ainoastaan vastatoimena Kiinaan kohdistuvalle ydiniskulle.

Yhdysvaltain puolustusministeriön vuonna 2020 kongressille esittämässä Kiina-raportissa kirjoitetaan huolestuneeseen sävyyn Kiinan ydinasevoiman kasvusta sekä sotilaallisen kehityksen läpinäkymättömyydestä.

Maa saattaa irtautua minimaalisen pelotteen strategiasta. Raportin mukaan jotkut Kiinan armeijan upseerit ovat julkisesti puntaroineet, olisiko Kiinalla joissain tilanteissa tarve käyttää ydinaseita ennen vihollista – kuten tilanteessa, jossa ulkovallan hyökkäys uhkaa Kiinan ydinasevoimia tai hallintoa. Tämänsuuntaisia virallisia kirjauksia ei kuitenkaan ole tehty.

Tukholman kansainvälisen rauhantutkimuslaitoksen mukaan Kiinalla olisi tällä hetkellä 320 ydinkärkeä. Pentagon arvioi luvun olevan reilut 200 sekä ennakoi määrän kasvavan kaksinkertaiseksi 2020-luvulla. Yhdysvaltain puolustusministeriö katsoo, että Kiinan ydinasevoimien kehitys kulkee suuntaan, jossa ne ovat tehokkaammat kuin mitä julkilausuttu minimaalisen pelotteen strategia vaatii.

Sekä laadulla että määrällä väliä

Vaikka Yhdysvaltain ydinkalusto on teknisesti Kiinan vastaavaa edellä, amiraali Richard huomauttaa, että myös ydinaseiden määrällä on merkitystä. Kiinan mannertenvälisten ballististen ohjusten määrä on toistaiseksi pienempi kuin Yhdysvalloilla, mutta erotus on kapenemassa.

Yhdysvalloilla oli vuonna 2020 kaikkiaan noin 5 800 ydinkärkeä, eli Kiinan ydinkärkien kokonaismäärä on vielä kaukana jäljessä.

Yhdysvaltain lisäksi toinen ydinasejätti on Venäjä, jolla arvioidaan olevan noin 6 400 ydinkärkeä. Muita ydinasevaltioita ovat Iso-Britannia, Ranska, Israel, Intia, Pakistan ja Pohjois-Korea.