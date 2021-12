Vaikka koronarokotteet eivät täysin pysäytä koronatartuntojen leviämistä, koronapassi vähentää tartuntariskejä, katsovat asiantuntijat.

Tartuntariskien näkökulmasta passin heikkous on heidän mukaansa se, että myös rokottamaton voi päästä tilaisuuksiin ja tapahtumiin negatiivisella testituloksella. Tämä nousi esiin ”isoimpana kysymysmerkkinä” ja ”heikkona takeena”, kun asiantuntijoilta kysyttiin koronapassista tänään sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa.

Tarkemmin tiedotustilaisuudessa haluttiin tietää, onko passin käyttö oikeutettua, kun koronarokotteen saaneetkin voivat levittää koronaa ja saada tartuntoja ottaen huomioon vielä alustavien tietojen mukaan herkästi leviävä uusi omikron-variantti.

Kysymystä kommentoivat THL-johtaja Mika Salminen sekä STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

”Nyt täytyy ymmärtää se, että rokotettuna sekä tartunnan riski että se edelleen tartuttamisen riski on silti paljon pienempi kuin, jos ei sitä rokotetta ole. Kyllä se antaa erittäin hyvää suojaa. Se ei ole täydellinen, mutta yhä antaa erittäin hyvää suojaa”, Salminen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Jos näin ei olisi, Suomen tartunta- ja sairaalaluvut sekä koronakuolemien määrä olisivat Salmisen mukaan kaikissa ryhmissä yhtä korkeita.

”Niin ei ole. Se on hyvin vahva indikaatio siitä, miten hyvä se suoja on myös tartuntoja vastaan.”

”Vaikka rokotettu voi saada tartunnan, niin kyllä me näemme sen, että se tartunnan saamisen riski on huomattavasti pienempi kuin jos ei rokotetta ole ottanut tai tautia sairastanut.”

Aikaisemmin esimerkiksi johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä on kuvannut koronarokotteita ”vuotaviksi”, koska ne eivät estä tartuttamista kokonaan. Siksi ei hänen mukaansa esimerkiksi kannata keskustella laumaimmuniteetista.

”Tämä on vähän ongelma”

Salmisen mukaan on kuitenkin selvää, että koronapassi vähentää riskejä. Koska suoja ei ole täydellinen, erityisesti rokottamattomat ovat kaikkein suurimmassa riskissä.

”Tämä on vähän ongelma. Itse asiassa se testillä palveluun meneminen tarkoittaa sitä, että itse ottaa todella ison riskin sille, että saa tartunnan joko toiselta rokottamattomalta, joka jostain syystä on jäänyt negatiiviseksi, vaikka olisi tartuttava, tai rokotetulta. Tässä on ehkä se isoin kysymysmerkki tällä hetkellä. Muuten passin käyttö kyllä riskien vähentämiskeinona on ihan käyttökelpoinen.”

STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki huomautti, että koronapassin käyttö, eli toisin sanoen rokotettujen määrän kasvattaminen tapahtumissa ja tilaisuuksissa pienentää tartuntariskiä ”aivan olennaisesti”.

”Se on korkeampi silloin, jos alueella liikkuu paljon virusta, matalampi, jos virusta on vähän, eikä se ihan olemattomiin häivy, mutta kyllä se aika tehokas on.”

Pelkkä testitulos ”heikko tae”

Koronapassin käytöllä on kahtalainen tavoite, hän kuvasi. Yhtäältä se mahdollistaa yhteiskunnan pitämisen avoinna ensisijaisesti rokotetuille ja toisaalta pienentää suojaa vailla olevien riskiä tapahtumissa ja tilanteissa.

”Mutta juuri niin kuin Mika sanoi, että se pelkkä negatiivinen testitulos on tässä mielessä aika heikko tae.”

Voipio-Pulkin mukaan koronapassin laajempi edellyttäminen näyttäisi onneksi lisänneen ensimmäisen rokotusannosten kysyntää Suomessa.

”Kyllä kovasti kannustan siihen”, hän sanoi.

Suomessa 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista 87 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, 82,3 prosenttia vähintään kaksi rokoteannosta ja 7,6 prosenttia on saanut kolme rokoteannosta. Erityisesti rokottamattomilla nuorilla ja aikuisilla koronavirustapausten ilmaantuvuus on nyt ennennäkemättömän korkea Suomessa.

LUE SEURAAVAKSI: