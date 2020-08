Koronavirusepidemian ennusteisiin liittyy tällä hetkellä suuria epävarmuuksia, sillä muun muassa taudinkuva vaikuttaa hieman muuttuneen. Vakavan tautimuodon harvinaistumiseen viittaava ilmiö on suomalaisviranomaisten mukaan havaittu sekä maailmalla että Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki mainitsi asiasta ministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronainfossa torstaina.

Voipio-Pulkin mukaan koronaviruksen ”pitkässä juoksussa ehkä kaikkein varmin” yksittäinen epidemiologinen mittari on sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä – joka tällä hetkellä Suomessa on hyvin alhainen. Kyseisen mittarin ennustaminen tuleville viikoille on hankalaa, Voipio-Pulkki kertoi.

”Nyt näyttää siltä, että osin siksi, että nuoremmat ikäryhmät tuntuvat olevan tartunnalle alttiita [nuorten osuus tartunnan saaneista on noussut], osin syistä joita emme ymmärrä, tätä vakavaa tautia ei maailmalla näytä tulevan yhtä paljon kuin ensimmäisen vaiheen aikana”, strategiajohtaja sanoi tiedotustilaisuudessa.

Tämän vuoksi vaihteluvälit sairaalahoidon tarpeen ennusteissa ovat tällä hetkellä laajoja. Voipio-Pulkin mukaan mahdollista on sekin, että nykyinen ennuste osoittautuu liian korkeaksi.

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kommentoi epidemiatilanteen eroa kevääseen Helsingin Sanomille perjantaina. Hänen mukaansa tapausmäärät ovat lähteneet kasvuun lähes kaikissa Euroopan maissa, vaikkakaan eivät yhtä jyrkkinä kuin keväällä, mutta kuolleisuudessa ei ole tapahtunut kevään perusteella odotettua nousua.

”Jostakin syystä kuolleisuus ei ole lähtenyt nousemaan. Vaikka kuolemat tulevat viiveellä, niiden pitäisi jo näkyä”, Salminen sanoo HS:lle.

Myöskään Salmisen mukaan syitä kevättä alhaisemmalle kuolleisuudelle ei täysin tunneta. Selittäviä tekijöitä ovat ainakin testausmäärien kasvu eli lievien tapausten havaitsemisen yleistyminen sekä nuorten osuuden nousu sairastuneissa.

Suomessa oli keskiviikkona koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa kaikkiaan vain kahdeksan ihmistä, joista yksikään ei ollut tehohoidossa. Perjantain lukujen mukaan sairaalahoidossa olevien määrä on nyt noussut 11 potilaaseen, mutta tehohoitoa ei tällä hetkellä tarvita koronan vuoksi.

Viranomaisten koronakatsauksessa, joka perustui keskiviikon tilannetietoon, arvioitiin uusien sairaalahoitojaksojen tarpeeksi seuraavalla viikon jaksolla 12-27 potilasta. Tehohoidon tarpeeksi arvioitiin 1-7 sairaalajaksoa, joten sekä akuuttisairaanhoidon että tehohoidon tarpeen arvioidaan hieman kasvavan nykyisestä.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

LUE MYÖS: