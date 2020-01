Puheenjohtaja Riku Aalto ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Turja Lehtonen. Aalto on puhunut Metsäteollisuuden ”rymistelystä ja pelottelusta”.

Teollisuusliitto. Puheenjohtaja Riku Aalto ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Turja Lehtonen. Aalto on puhunut Metsäteollisuuden ”rymistelystä ja pelottelusta”.

Työmarkkinatilanne näyttää vaikealta, eikä nopeita ratkaisuja ole näköpiirissä. Laajat lakot ovat käynnissä Metsäteollisuudessa, ja osapuolten nokittelu jatkuu.

Työnantajapuolen Metsäteollisuus pidensi työsulkuaan neljällä vuorokaudella Pron ja Sähköliiton osalta keskiviikkona. Pro nokitti heti ilmoittamalla uudesta työnseisauksesta.

Metsäteollisuus ja Paperi­liitto sekä mekaanisen metsäteollisuuden osalta Metsäteollisuus ja ­Teollisuusliitto sovittelevat työriitojaan jälleen perjantaina. Teollisuusliitto julkaisi keskiviikkona illalla työnantajapuolen ”heikennyslistan”.

”Mekaanisen metsäteollisuuden työntekijät ovat lakossa estääkseen Metsäteollisuus ry:n kohtuuttomat heikennykset omiin työehtoihinsa” Teollisuusliitto tviittasi ja jakoi listan.

”Oletko sinä valmis hyväksymään työnantajan esittämät 20 %:n leikkaukset tuloihisi?”

Teollisuusliiton mukaan työnantajia edustava Metsäteollisuus ry antoi tiistaina 28. tammikuuta täsmennetyt esitykset työehtosopimukseen. Voit katsoa koko listan oheisesta faktalaatikosta. Kymmenkohtaisessa listassa ovat mukana muun muassa kiky-tuntien säilyttäminen ja erilaisten lisien leikkaaminen.

Teollisuusliitto julkaisi ”leikkauslistan” 1. Kiky-tunnit säilytettävä. 2. Palkallisen sairausajan lyhentäminen jopa kolmanneksella sekä sairausajan palkan leikkaus 15 %:lla. 3. Kolmivuorotyön työajanlyhennyskorvauksen leikkaaminen 7 %:lla. 4. Palvelusvuosilisän poistaminen. 4. Korvattavien arkipyhien määrän leikkaus. 6. Työnantajalle oikeus vuosiloman jakamiseen useampaan osaan. 7. Työnantajalle oikeus määrätä pekkaspäivä vuorokautta ennen vapaan pitämistä. 8. Oikeus pekkaspäivien sopimisesta työpäiviksi ilman ylityökorvausta. 9. Sunnuntailisän sopiminen nykyistä pienemmäksi. 10. Jäsenmaksuperinnän poistaminen sekä ehdoton työrauha ja mittavat lakkosakot (ei poliittisia lakkoja tai tukilakkoja). Lähde: Teollisuusliitto

Teollisuusliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Turja Lehtonen on jakanut saman listan Twitterissä.

”Lakkoja metsäteollisuusaloilla on paheksuttu, kuvassa lista syistä mikä lakkoon on ajanut”, Lehtonen tviittaa.

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén kuittaa listan propagandaksi, joka kuvaa Teollisuusliiton nykytilaa.

”Osataan vain lakkoilla, uhkailla tavallisia töihin haluavia ihmisiä ja levitellä tuunattuja neuvottelupapereita julkisuudessa. Voi aikoja, voi tapoja. Tämän hulinan takaisinmaksuaika on monta vuotta, ja palkankorotukset jo syöty”, Hollmén vastaa listan ihmettelijöille Twitterissä.

Hollménilta kysytään, eikö Teollisuusliiton jakama lista ole pikemminkin työnantajan ehdotus vaihtoehdoista, eikä vaatimus koko listan toteuttamisessa. Hollménin mukaan näin on.

”Neuvotteluissa esitetään aina erilaisia vaatimuksia puolin ja toisin. Näistä pyritään sitten rakentamaan yhdessä sopimus. Perinteisesti asioista on neuvoteltu neuvottelupöydissä, eikä sosiaalisessa mediassa”, Hollmén näpäyttää Teollisuusliittoa.

Teollisuusliitto on Suomen suurin teollisuuden ammattiliitto ja sillä on 200 000 jäsentä. Metsäteollisuus ry:llä on 77 jäsenyritystä sellu-, paperi-, kartonki- ja pakkausteollisuudessa sekä puutuoteteollisuudessa. Metsäteollisuus kertoo työllistävänsä suoraan noin 42 000 ja välillisesti noin 140 000 suomalaista.

