Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) mukaan hallituksen budjettiriihen numerot ovat valmiina.

Budjettineuvotteluja käytiin eilen tiistaina riihen toisena päivänä hallituspuolueiden puheenjohtajien sekä valtiovarainministerin kesken. Tänä aamuna koko hallitus on kokoontunut neuvotteluihin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) arvioi että neuvottelut olisi käyty puoleenpäivään mennessä ja hallituksen tiedotustilaisuus olisi todennäköisesti kello 14. Marin tosin korosti, että kyseessä on tässä vaiheessa vasta arvio.

Valtiovarainministeri Vanhasen mukaan koko hallituksen kanssa käydään kaikki menot ja tulot läpi. Hänen mukaansa nyt rakennetaan tietä, jolla Suomi selviää käynnissä olevan kriisin yli. Hän puhui kestävyystiekartasta, jotta velkaantumisaste vuonna 2030 taittuisi.

Vanhasen mukaan talouden romahdus ei tänä vuonna näytä olevan niin paha, kuin keväällä pelättiin, ja maailmantalouden ennustetaan lähtevän ensi vuonna kasvuun, jos kaikki käy hyvin. Hänen mukaansa Suomen mahdollisuudet päästä kasvuun mukaan eivät kuitenkaan näytä niin hyvältä.

Vanhanen kertoi jo eilen illalla, että ensi vuoden alijäämä on noin 10,7 miljardia euroa. Pohjaesityksessä alijäämää oli noin seitsemän miljardia euroa. Tänä aamuna Vanhanen kertoi, mistä jättimäinen lisäys aiempaan tulee. Alijäämää kasvattavat kuntien tilanne, koronatestit ja sairaanhoitopiirien tarpeet sekä hoivavelka.

”Alijäämä kasvaa. Siinä suuria tekijöitä ovat se, että me tulemme nyt jo kertomaan kunnille ja sairaanhoitopiireille, miten niiden taloutta tuetaan merkittävästi ja samoin tähän nyt jo etukäteen otetaan ne todennäköiset koronan välittömän hoidon ja testauksen vaatimat erittäin suuret menot niin, että olisi kentällä toimijoilla varmuus siitä, että rahasta ei koronan hoitaminen jää kiinni”, Vanhanen sanoi Säätytalon portailla aamulla.

Vanhasen mukaan testauskulut on laskettu ensi vuodelle 30 000 päivittäisen testin perusteella ja mukana on matkailun edistämisen takia tuleva lisätestauskapasiteetti. Tähän on varattu 1,4 miljardia euroa ensi vuodelle, mutta toiveissa on, että tilanne helpottaisi niin, ettei koko summaa tarvita. Tätä rahaa ei Vanhasen mukaan käytetä muuhun kuin testauskuluihin.

Yritysten tukemisen osalta Vanhanen kertoi, että jos suurilla yrityksillä on vaikeuksia, suuryritysten tukemista harkitaan tapauskohtaisesti. Pääomittamiseen ei ole nyt tulossa uusia ratkaisuja.

Vanhanen myös vahvisti, että sähkövero lasketaan kerralla EU-minimiin ensi vuoden alusta.

Nyt on Vanhasen mukaan elvyttävän finanssipolitiikan aika, eikä finanssipolitiikan kiristämisestä ole tulossa päätöksiä ensi vuodelle. Hallitus ei ennakoi, missä vaiheessa sen aika on.

Vanhasen mukaan velanotolle on selkeät perusteet, jotka kerrotaan hallituksen tiedotustilaisuudessa iltapäivällä.

Hallitusohjelmassa linjattiin valtion omaisuuden myymisestä tulevaisuusinvestointien rahoittamiseksi. Vanhasen mukaan tämä myynti tehdään hallitusohjelman mukaisella tavalla.

Aiemmin eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) kertoi, että kokonaisuuteen voitaisiin käyttää rahaa EU:n elpymispaketista. Vanhasen mukaan näitä EU-rahoja ei kuitenkaan ole vielä jaettu vuositasolle. EU-rahojen osalta on tulossa tietoa painopisteistä, joiden pohjalta EU-elpymissuunnitelman valmistelu jatkuu.

Vanhanen huomauttaa, että vuosikymmen sitten hänen pääministeriaikanaan iskeneessä finanssikriisissä oli nähtävissä selvemmin tietty logiikka, kun nyt ollaan tekemisissä taudin kanssa, jonka aaltojen toistumisesta ei ole tietoa ja epävarmuus on huomattavasti suurempaa. Nyt odotetaan toimivaa rokotetta. Niin kauan kuin sitä ei ole, epävarmuus jatkuu suurena.