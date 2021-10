”Nato-optio on harhaanjohtava termi, jota on syystäkin kritisoitu. Sen käyttöä on vakavassa puolustuspoliittisessa keskustelussa aihetta välttää, jotta ei synny epärealistisia mielikuvia.”

Näin näkee viime kauden puolustusministeri Jussi Niinistö. Hän kommentoi asiaa Puheenvuoron bloginsa kommenttiosastolla, jossa Niinistöltä kysytään näkemystä Nato-optiosta.

Niinistö oli viime kaudella ensin perussuomalaisten ja sitten sinisen tulevaisuuden edustaja. Nykyisin hän toimii Kannuksen puheenjohtajana ja toteaa, ettei ole mukana politiikassa.

Keskustelu Natosta on käynyt vilkkaana Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin vierailtua Suomessa. Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva kommentoi hiljattain niin ikään, että niin sanottu Nato-optio on ”harhaluuloista suurimpia”.

Nato-optiolla tarkoitetaan Suomen mahdollisuutta hakea puolustusliitto Naton jäsenyyttä niin halutessaan. Kalevan ja historiantutkija Riku Keski-Rauskan mielestä jotkut kuvittelevat, että Nato-optio tarkoittaisi jonkinlaisia puolittaisia turvatakuita Suomelle.

Turvatakuut koskevat kuitenkin vain Naton jäseniä, kuten Stoltenberg vierailullaan totesi. Turvatakuut tarkoittavat sitä, että Naton jäsenet ovat sitoutuneet auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutuvaa toista Naton jäsentä.

Asiaa kommentoi myös historioitsija, kokoomusta edustava Jukka Seppinen Puheenvuoron blogissaan.

”Pääsihteeri Jens Stoltenbergin lähtiäislausunto siitä, että kuuluisa 5. artikla joko on voimassa tai sitten ei, on tietenkin totta. Tämä ei kyllä tarkoita – uskon näin – sitä, että Suomi jäisi yksin aseellisen kriisin puhjettua Itämeren alueella Suomen kautta. Strateginen, läheinen Naton kumppanuusasema antaa perusteita päätellä näin. Silti Suomen on syytä pian laittaa hakupaperit kuntoon – ja myös lähettää ne perille. Tämä on ollut pitkäaikainen kantani myös ammattidiplomaattina”, katsoo puolestaan Seppinen.

Stoltenberg totesi myös, että ”Naton ovi on auki, mutta Suomi päättää asiasta”.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puolestaan kommentoi Nato-optiota huhtikuussa näin:

”Suomi ei missään tapauksessa itse sulje pois sitä mahdollisuutta, että me haemme Nato-jäsenyyttä. Optio-sana voi olla pikkuisen ylimittainen.”

