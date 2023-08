Viron pääministeri Kaja Kallas on joutunut skandaalin keskelle, kun hänen aviomiehensä liiketoimet ovat olleet näyttävästi esillä virolaismediassa.

Viron yleisradioyhtiö ERR kertoi viime viikolla, että Kallaksen aviomiehen Arvo Hallikin osittain omistama logistiikkayhtiö on jatkanut liiketoimintaa Venäjällä, vaikka Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022.

Hallikin mukaan hänen yhtiönsä, Stark Logistics, vain auttoi toista virolaisyhtiötä, Metaprintiä, lopettamaan liiketoimintansa Venäjällä, ERR kertaa kokoomajutussaan. Kävi kuitenkin ilmi, että yhtiöillä on sama enemmistöomistaja: Hallikin liikekumppani Martti Lemendik.

Kallas on kertonut, ettei hän ole ollut mukana aviomiehensä liiketoimissa. Kallas on toistanut useaan kertaan, ettei hän ole keskustellut yritystoiminnasta miehensä kanssa eikä ollut niistä aiemmin tietoinen.

Kallas on mediatietojen mukaan kuitenkin lainannut miehensä konsultointiyritykselle 350 000 euroa. Tämä konsultointiyritys, Novaria Consult, puolestaan omistaa osuuden Stark Logistics -yhtiöstä. Kallas on sanonut, ettei hän kysynyt, mihin laina oli tarkoitettu.

Virolaismedian mukaan Stark Logistics on väitteistään huolimatta tosiasiassa laajentanut toimintojaan Venäjällä hyökkäyssodan aikana venäläiskumppaninsa kautta. ERR:n mukaan näyttää siltä, että Metaprint, Stark Logistics ja venäläisyhtiö Aeroprom ovat oikeastaan sama yhtiö.

Hallik kertoi viime viikolla päättäneensä myydä osuutensa Stark Logistics -yhtiöstä ja irtautua siitä kokonaan. Hallikilla on kuitenkin yhä muuta yritystoimintaa Martti Lemendikin kanssa.

Julkisuudessa on todettu, ettei Hallikin yritystoiminnassa ole kyse Venäjä-pakotteiden rikkomisesta. Näin on lausunut myös Viron sisäinen turvallisuuspalvelu (ISS). Kohussa onkin kyse moraalista. Viro on ollut kovaäänisimpiä Venäjän hyökkäyssodan tuomitsijoita ja tiukkojen Venäjä-pakotteiden kannattajia. Pääministeri Kallas on profiloitunut Venäjä-kritiikissään voimakkaasti.

Virossa on tehty kaksi mielipidemittausta kohusta. Molemmissa suurin osa vastaajista katsoi, että Kallaksen tulisi ehdottomasti tai todennäköisesti erota kohun seurauksena.

Kallas on sanonut, ettei aio erota. Hän ei myöskään aio osallistua parlamentin keskusteluun yritystoiminnasta Venäjällä.

Oppositiosta on väläytetty epäluottamuslausetta Kallakselle. Pääministeri vastaa tähän, että epäluottamuslause tulisi antaa, jotta hän tietäisi, mistä häntä syytetään.

Kallas sanoo virolaislehdille ERR:n mukaan, että hänen ajattelunsa ei ole muuttunut: kaikki toiminta Venäjällä on lopetettava.

”Jokaisen yrityksen on löydettävä moraalinen kompassinsa, jotta se toteutuu. En ole mukana yritystoiminnassa, työskentelen Viron pääministerinä”, Kallas sanoo ERR:n mukaan.

Skandaalista on jyrähtänyt jo Viron presidenttikin. Alar Karisin mukaan liiketoiminta Venäjän kanssa asettaa Viron uskottavuuden vaakalaudalle. Karis myös kritisoi pääministeriä siitä, ettei hän ole halukas tulemaan parlamentin eteen vastaamaan kysymyksiin.

