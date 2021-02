Facebookista pois potkitut QAnon sekä äärioikeistolaiset ryhmittymät ovat palanneet alustalle uudelleen brändättyinä, Mashable uutisoi. Nyt salaliittoteorioita ja Yhdysvaltain nykyisen hallinnon vastaisia päivityksiä levitetään Patriot Party -tileillä.

Kyseinen nimi viittaa Yhdysvaltain entisen presidentti Donald Trumpin suunnitelmiin oman puolueen perustamisesta. Vaikka Trump onkin viettänyt aiheen tiimoilta hiljaiseloa, niin hänen kannattajansa ovat kokoontuneet vielä perustamattoman puolueen alle.

Tech Transparency Projecin mukaan eräs Patriot Party -ryhmä ennätti keräämään muutamassa päivässä reippaasti yli 100 000 osallistujaa ennen kuin Facebook puuttui peliin taklaamalla ryhmän pois alustaltaan.

Patriot Party -hakusanoilla Facebook ei enää suosittele ryhmiä – mikäli niitä edelleen on olemassa – mutta hakutuloksiin pomppaa joukko sinipunaisia leijonia. Kyseinen logo on aikaisemmin liitetty äärioikeistolaisiin ryhmiin, ja nyt sitä ollaan sorvaamassa perustamattoman puolueen logoksi. Tunnus on aikaisemmin liitetty esimerkiksi valkoista ylivaltaa kannattavaan VDARE-sivustoon, Vice kirjoittaa.

Yhdysvaltojen demokraattipuolueen tunnuksena on aasi, kun taas republikaanien tunnus on norsu.