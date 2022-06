Pääsihteeri Jens Stoltenberg korosti tiedotustilaisuudessa tänään, että Turkin turvallisuushuoliin on vastattava.

Nato. Pääsihteeri Jens Stoltenberg korosti tiedotustilaisuudessa tänään, että Turkin turvallisuushuoliin on vastattava.

Nato. Pääsihteeri Jens Stoltenberg korosti tiedotustilaisuudessa tänään, että Turkin turvallisuushuoliin on vastattava.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg myöntää olleensa keväällä optimistisempi Suomen ja Ruotsin jäsenyyshakemusten etenemisestä.

Suomi ja Ruotsi jättivät Nato-hakemukset toukokuussa, mutta prosessi ei ole edennyt Nato-maa Turkin alettua esittää ehtoja maiden Nato-jäsenyyksille. Kaikkien Naton jäsenmaiden on hyväksyttävä hakemukset.

Stoltenberg kertoi Naton puolustusministerikokousta edeltäneessä lehdistötilaisuudessa tänään, ettei aiemmin ollut tiedossa mitään asiaan liittyviä ongelmia. Sittemmin Turkin huolet ovat tulleet tietoon ja siksi prosessi ottaa enemmän aikaa kuin alkujaan odotettiin, Stoltenberg kommentoi.

Hän puhui uudesta näkökulmasta koko prosessissa. Tilanne on Stoltenbergin mukaan siis erilainen kuin Natossa aikaisemmin kuviteltiin.

”Siinä vaiheessa ei ollut mitään viitteitä siitä, että tämä olisi ongelma”, pääsihteeri sanoi viitaten parin viikon takaisiin lausuntoihinsa.

Ennen kuin Turkki kertoi huolistaan, ei Stoltenbergin mukaan ollut syytä uskoa, että tämä olisi ongelma Nato-liittolaisille. Sen jälkeen joitakin ongelmia on nostettu pöydälle ja niiden ratkaiseminen ottaa jonkin aikaa, pääsihteeri sanoi.

Stoltenberg korosti tiedotustilaisuudessaan, että Turkki on tärkeä liittolainen ja kun liittolainen ilmaisee huolia tietyistä asioista mukaan lukien terrorismi, on istuttava alas, käsiteltävä asioita yhdessä ja vastattava huoliin. Stoltenberg mainitsi PKK:n, joka on myös Euroopassa sekä Suomessa ja Ruotsissa tunnistettu terroristijärjestöksi.

Näin pääsihteeri arvioi aikataulua

Stoltenbergin tavoitteena on ratkaista tilanne niin pian kuin mahdollista, mutta ratkaisuajankohtaa on mahdoton ennustaa, kun prosessia on mukana useita valtioita.

”Toivotan tervetulleeksi signaalin ja viestit Suomesta ja Ruotsista, että he ovat valmiita todella ryhtymään toimiin”, Stoltenberg sanoi viitaten Turkin turvallisuushuoliin.

Stoltenbergin mukaan on vaikea sanoa, kuinka pitkälle tilanteen ratkaisemisessa päästään ennen kesäkuun lopulla pidettävää Madridin huippukokousta. Pääsihteeri toisti, ettei kyseinen huippukokous ole missään vaiheessa ollut mikään takaraja Suomen ja Ruotsin jäsenyyksille.

”Toivottavasti saavutamme jotain edistystä huippukokoukseen mennessä, mutta on liian aikaista sanoa.”

”Olen varma, että Suomesta ja Ruotsista tulee Naton jäseniä myös, koska Turkki on tehnyt selväksi, että he kannattavat Nato avoimien ovien politiikkaa, he näkevät laajenemisen arvon.”

Antti Kaikkonen mukana

Naton puolustusministerikokous alkaa tänään työillallisella, jolle osallistuu myös Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk). Työillallisella keskustellaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen vaikutuksista Euroopan turvallisuudelle.

Stoltenberg odottaa Nato-liittolaisten sopivan kattavasta avustuspaketista Ukrainalle Madridin huippukokouksessa. Paketti auttaisi pääsihteerin mukaan Ukrainaa pitkällä aikavälillä siirtymään Neuvostoliiton aikaisesta sotakalustosta nykyaikaiseen ja Nato-yhteensopivaan kalustoon.

”Putinin tavoitteet ulottuvat pidemmälle kuin Ukrainaan”, Stoltenberg sanoi ja viittasi vaatimuksiin, joita Venäjä alkoi esittää jo aiemmin.

Stoltenberg huomautti Naton neuvotelleen Venäjän kanssa tammikuussa. Venäjä vaati muun muassa, että kaikki Nato-joukot vedettäisiin pois Naton itäosista.

”Emme tietenkään hyväksyneet noita ehdotuksia.”

LUE SEURAAVAKSI: