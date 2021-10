Helsingin poliisi puuttui perjantaina iltapäivällä ympäristöliike Elokapinan mielenosoitukseen Valtioneuvoston linnan rappusilla. Valtioneuvoston pääsisäänkäyntiä tukkiville mielenosoittajille on annettu poistumiskäsky, poliisi kertoi.

Poliisi käyttää kovaa kieltä arvioidessaan Elokapinan tuoreinta protestia. Liike on sitoutunut rauhanomaiseen kansalaistottelemattomuuteen, mutta poliisi katsoo sen nyt luoneen turvallisuusuhan.

”Osa Elokapinan mielenosoittajista on lukittautunut Valtioneuvoston linnan edustalle. Valtioneuvoston linnan uloskäyntien miehittämistä ja valtiojohtoon vaikuttamista ei hyväksytä. Poliisi tulee antamaan poistumiskäskyn ja niskoittelevat henkilöt tullaan ottamaan kiinni”, poliisi linjasi Twitter-tilillään.

Poliisi jatkoi tviittiketjussaan, että paikalla olevan ylikomisarion mukaan väkijoukko on tunkeutunut valtioneuvoston alueelle ”siten, että kulku rakennuksen sisään tai ulos on estynyt”.

”Tunkeutumisella on luotu turvallisuusuhka, jolla on pyritty vaikuttamaan valtioneuvoston meneillään olevaan istuntoon”, poliisi linjaa Twitterissä.

”Valtioneuvoston rakennukset nauttivat erityistä julkisrauhan suojaa, jolla turvataan valtion päätöksentekokykyä. Suomessa ei ole hyväksyttyä vaikuttaa valtioneuvoston jäseniin rajoittamalla, uhkaamalla tai painostamalla.”

Twitter-ketjussa todettiin ylikomisario Jarkko Lehtisen suulla vielä, että ”valtioneuvoston sisällä olevien henkilöiden liikkumisen kontrollointia voidaan pitää tietyssä mielessä jonkinasteisena väkivallan uhkana”.

Oikeustieteilijät arvostelevat

Valtiosääntöasiantuntija, Itä-Suomen yliopiston sosiaalioikeuden yliopistonlehtori Pauli Rautiainen arvostelee poliisin perusteluita.

”On vaikea keksiä mikä on mielenosoitukselle luontevampi paikka kuin hallituksen rakennuksen edustalla”, hän kirjoittaa samaten Twitterissä.

”Mielenosoituksille on enemmän ja vähemmän sopivia paikkoja. Jopa vähemmän sopivissa paikoissa niitä on siedettävä pitkälle. Julkisen rakennuksen portaat (valtioneuvosto) lukeutuvat enemmän sopiviin vaikka poliisi nyt toista väittää. Tämä mainitaan jopa kokoontumislain esitöissä”, Rautiainen jatkaa.

Myös kriminologi, oikeustieteen tohtori Miikka Vuorela kirjoittaa, että kokoontumislain esitöissä todetaan nimenomaisesti, että julkisten rakennusten portaat soveltuvat yleisen kokouksen järjestämiseen.

Valtiovarainministeriön yksikön päällikkö Jenni Pääkkönen kysyy Rautiaiselta, ”missä vaiheessa mielenosoitus tai ’linnoittautuminen’ [valtioneuvoston] portaille muodostaisi turvallisuusuhkan valtioneuvoston jäsenille, ja meille vähäisemmille, eli virkamiehille”.

”Siihen on vielä paljon matkaa. En halua alkaa twitterissä tarkkoja tapahtumainkuvauksia spekuloimaan. Haittaa on siedettävä pitkälle ja se on erotettava selvästä vaarasta. Yleisesti voi sanoa, että talossa on muitakin ovia ja mielenosoitus on korostuneen rauhanomainen”, Rautiainen kirjoittaa.

Poliisin viestintä saa Twitterissä laajaa kritiikkiä.

”Olisikohan paikka pysähtyä vakavasti miettimään, missä maassa elämme, mikä on valtiomuotomme, mitä perustuslaissa sanotaan valtiojärjestyksemme perusteista ja miten poliisi viestii. ’Valtiojohtoon vaikuttamista ei hyväksytä’ on absurdi ja pöyristyttävä viesti”, hallituspuolue vasemmistoliiton eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Mikko Aarnio viestii Helsingin poliisijohdolle.

Mitä Elokapina kertoi?

Elokapina tiedotti perjantaina, että liikkeen mielenosoittajat ovat ”liimautuneet ja lukittautuneet” Valtioneuvoston linnan oville ”vaatimaan hallitukselta selitystä sille, miksi ilmasto- ja ympäristökriisin vakavuutta vastaaviin toimiin ei haluta ryhtyä”.

”Mielenilmaisuun osallistuu 200 henkeä. Mielenilmaisu on rauhanomainen. Odottaessaan poliitikkoja paikalle elokapinalaiset pitävät kulkuväylät avoinna, eivätkä pyri rakennukseen sisään”, liike tiedotti.

”Viemällä mielenilmaisunsa Valtioneuvoston linnalle Elokapina haluaa tavata etenkin valtiovarainministeri Annika Saarikon (Keskusta) kanssa, joka ei ole puolueineen vielä kohdannut Elokapinan mielenosoittajia, toistuvista keskustelukutsuista huolimatta.”

Elokapinan kymmenpäiväinen ”Syyskapina” on päättymässä tänään perjantaina.

”Syyskapinan aikana Elokapinan mielenosoituksissa on vieraillut 10 kansanedustajaa kaikista hallituspuolueista paitsi Keskustasta. Kolmesta kutsusta huolimatta keskustalaisia ei ole saapunut keskustelemaan elokapinalaisten kanssa. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on aiemmin ottanut kantaa ilmastohätätilaa vastaan. Haluamme kysyä Saarikolta, ottaako keskusta (ja Saarikko sen puheenjohtajana) vastuun siitä, että Suomessa ei vuonna 2021, pahasti myöhässäkään, tunnusteta tieteellisiä tosiasioita?” ympäristöliike perustelee protestiaan.

LUE MYÖS: