Hyvinvointivaltion puolestapuhuja. ”Elämäni on ollut tosi hyvää, koska olen saanut kasvaa juuri tässä yhteiskunnassa ja tässä hyvinvointivaltiossa. Aina on ollut tukevia opettajia, urheiluvalmentajia ja myös perheessä on kannustettu valinnoissa, joita olen tehnyt. Turvallisia aikuisia ei ole koskaan puuttunut, vaikka on ollut erilaisia elämän haasteita”, Maria Ohisalo kommentoi lapsuuttaan, jota varjosti perheen pienituloisuus ja isän alkoholismi.

Kuva: Arttu Laitala