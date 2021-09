Hallituksen päätös siirtää teräsyhtiö SSAB:n omistusosuus valtion sijoitusyhtiö Solidiumista suoraan valtioneuvoston kanslian (VNK) alaisuuteen herättää kysymyksiä, katsoo eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen, joka edustaa oppositiopuolue kokoomusta.

Hallitus teki ratkaisunsa sen jälkeen, kun Solidium oli keväällä myynyt SSAB-omistuksiaan. Valtion omistusosuus SSAB:sta laski myynneillä 12,6 prosentista 6,3 prosenttiin.

Ylen Ykkösaamussa vierailleen Sanni Grahn-Laasosen mukaan se, että valtio tällaisella ”pienellä vähemmistöomistuksella lähtee operoimaan markkinoilla” herättää kysymyksen, onko omistajaohjauksen linja muuttunut ja onko eduskunnalle annettu omistajaohjauksen periaatepäätös vielä voimassa. Talousvaliokunnan on määrä kuulla asiasta omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraista (sd), todennäköisesti jo tällä viikolla.

”Tämä on kiistatta erikoinen liike ja poikkeuksellinen omistajaohjauksen linjassa”, Grahn-Laasonen sanoi Ylellä.

Valtioneuvoston kanslian alla ovat ne valtion yhtiöomistukset, joihin valtiolla on strateginen intressi. Grahn-Laasonen korosti lähetyksessä sitä, että juuri Solidiumin salkkuyhtiön asioihin puuttuminen – pienellä vähemmistöomistuksella – aiheuttaa ihmetystä.

Kysymys kuuluu hänen mukaansa, aikooko valtio ulottaa poliittisia lonkeroitaan laajemminkin markkinoille. Tämä voisi vähentää kiinnostusta investoida Suomeen.

”Lisääkö se poliittista riskiä, että valtio puuttuu sellaistenkin yhtiöiden asemaan, jotka ovat Solidiumin alla – joka on luotukin toimimaan niitten yhtiöiden kanssa, jotka toimivat markkinoilla eivätkä poliittisten peukaloiden alla.”

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tuppurainen on perustellut päätöstä sillä, että Suomi haluaa yhdessä ruotsalaisomistajien kanssa “vauhdittaa SSAB:n siirtymää kohti fossiilivapaata teräksenvalmistusta”. Ruotsalaiset ovat kehittäneet hiilettömän teräksentuotannon, jossa hiili korvataan vedyllä, ja tekniikan käyttöönottoa halutaan edistää ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Myös talousvaliokunnan keskustalainen varapuheenjohtaja Hanna Kosonen pitää ministerin kuulemista hyvänä asiana, koska käsillä on ”uusi tilanne”, ja eduskunnan on syytä tietää, laajeneeko käytäntö.

Kosonen huomautti lähetyksessä, että vastuullisuusnäkökulma, johon ilmastokysymys sisältyy, löytyy ”omistajaohjausasiakirjoista”.

”Mutta löytyykö se niin vahvasti kuin tämä ilmastoasia nyt on otettu ihan tekoihin?” Kosonen pohtii.

Kososen mielestä ratkaisua voi pitää myös perusteltuna, koska ilmastonmuutos on hallitukselle yksi strategisesti tärkeimmistä alueista. Keskustalainen korostaa myös, että ”Ruotsissa toimittiin samalla tavalla, ja sielläkin syynä taustalla ovat ilmastotavoitteet”.

Raahen terästehdas tuottaa noin seitsemän prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä. Hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Jussi Saramo sanoikin Ylellä suoraan toivovansa, että hallituksen omistajaohjauspolitiikka on muuttunut.

”Jos tämä onnistuu SSAB:ssa, että saamme näitä vihreitä teollisuustyöpaikkoja Suomeen, niin se on Suomen tulevaisuuden kannalta niin valtava asia, että minusta on tosi hienoa että omistajaohjaus ottaa tämän aidosti itselleen pois Solidiumista, joka on kuitenkin käytännössä pelkkää voiton maksimointia”, Sarama toteaa.

