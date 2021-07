Kansanedustaja Pia Kauma (kok) on kokenut, millaista työttömäksi jääminen on. Hän on joutunut elämässään työttömäksi kolme kertaa. Viimeksi Kauma menetti työnsä, kun putosi eduskunnasta varasijalle vuoden 2015 vaaleissa. Se kerta oli pahin.

Kauma sai huomata, että hänen ikäisensä työnhakijat saavat hakea hartiavoimin töitä. Kokemus oli lannistava.

Työttömyyskorvauksen sijasta Kauma nosti työttömyysjaksollaan kansanedustajan sopeutumisrahaa 1684,50 euroa kuukaudessa. Sillä tuli toimeen, koska oli pakko.

200 kansanedustajaa: Pia Kauma Kolmannen kauden kansanedustaja Espoosta Uudenmaan vaalipiiristä. Työskenteli yli 20 vuotta yritysmaailmassa ennen kansanedustajan uraa. Juttusarjassa 200 kansanedustajaa haastatellaan kaikki kansanedustajat vaalikauden aikana. Lue kaikki jutut täältä.

”Se ei ollut mikään hirvittävä summa, josta ihmisten kannattaisi olla kateellisia.”

Kauma myös kapinoi puolueensa keppipainotteista työvoimapolitiikkaa vastaan.

”En hyväksy pelkkää keppipolitiikkaa enkä sitä, että ansiosidonnaisen päiviä lyhennetään tai edes porrastetaan, ellei tehdä merkittäviä parannuksia siihen, miten autetaan työttömäksi joutuvia.”

