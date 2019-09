Kihlakunnansyyttäjä ja Poliisihallitus ovat nostaneet kanteen rikollisjärjestö United Brotherhoodin ja sen alayhdistyksen Bad Unionin lakkauttamiseksi.

Poliisi tiedotti Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen jättämästään kanteesta maanantaina. Kanne on jätetty 6. syyskuuta.

Maanantaina poliisi tiedotti suuroperaatiosta, joka kohdistui United Brotherhoodin toimintoihin useissa kaupungeissa ja myös kolmessa vankilassa.

”United Brotherhood on oikeuskäytännössä luokiteltu järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi ja sen toiminnassa on tuomioiden perusteella tehty vuosien aikana lukuisia vakavia rikoksia. Bad Union myötävaikuttaa United Brotherhoodin rikolliseen toimintaan. Kanteen nostamisen tarkoituksena on saada edellä mainittujen yhdistysten toiminta lakkautetuksi”, poliisi kertoo.

Suomessa ei ole aikaisemmin nostettu kannetta vastaavanlaisten rikollisryhmien lakkauttamiseksi. Turun hovioikeus on syyskuussa 2018 päättänyt lakkauttaa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen sekä Pohjoinen perinne ry:n lain ja hyvien tapojen vastaisena ja määrän. Asia on parhaillaan käsiteltävänä Korkeimmassa oikeudessa.

”Nyt nostetussa kanteessa on kyse uudenlaisesta hallinnollisen rikostorjunnan muodosta, jolla pyritään järjestäytyneen rikollisuuden torjuntastrategian mukaisesti puuttumaan tehokkaasti järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan ja sen lieveilmiöihin Suomessa”, poliisi toteaa.

LUE MYÖS: Jättioperaatio: Poliisi iski United Brotherhoodin tiloihin 9 kaupungissa – ja useissa vankiloissa