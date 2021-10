Hallituspuolue keskustan riveistä on viikonlopun aikana ryöpytetty rajusti pääministeri Sanna Marinia (sd) niin sanottujen Veikkaus-leikkausten perumisen takia.

Marin kertoi leikkausten perumisesta myöhään perjantai-iltana. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) ilmoitti saman tien, ettei tämä vielä riitä.

”Lyhyen pelaaminen ei kuitenkaan riitä. Toivon viikon tapahtumien selventäneen pitkäjänteisten uudistusten tärkeyden”, hän kirjoitti Twitterissä.

Lähes samaan aikaan keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska kysyi ”kauanko tätä Marinin talouspolitiikkaa vielä pitää kestää?”

Kurvisen ja Marinin välit kärjistyivät jo aikaisemmin viikolla huomiota herättävästi. Kurvinen antoi poikkeuksellisen railakasta kritiikkiä Marinille ja sdp:lle todeten perään, että ”viisas vaikenee”. Iltalehden mukaan Kurvinen oli sivuuttanut Marinin antaman suullisen ohjeistuksen olla julkaisematta kulttuurileikkausten listaa.

Sdp:n konkarikansanedustaja, ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja ihmetteli Kurvisen toimintaa avoimesti lauantaina. Kommentista tekee merkittävän se, että Tuomioja korostaa, ettei haluaisi heiluttaa hallitusta.

”Olen punamullan ystävä enkä haluaisi sitä horjuttaa. Juuri sen varjelemiseksi kommentoin tiede- ja kulttuuriministerin toimia. Puuttumatta asiasisältöön on todettava, että politiikassa yleensä ja hallitusyhteistyössä erityisesti on joitain sivistynyttä ja asiallista käytöstä koskevia pelisääntöjä joita kaikkien on syytä noudattaa”, Tuomioja kirjoitti Facebookissa.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma kiinnitti hallituspuolueiden nokitteluun huomiota lauantaina.

”Viime päivinä on ollut epäluottamuksen signaaleja hallituskumppaneiden välillä. Perinteisesti se lisää riskiä hallituskriisille. Nyt kuva on ristiriitainen. Yhtäältä Marin puhuu luottamuksellisesta ilmapiiristä, toisaalta hallituksen sisältä kuuluu edelleen epäluottamuspuhetta”, hän kommentoi Twitterissä.

Vuorelma näkee yhtäläisyyksiä Antti Rinteen (sd) hallituksen kaatumiseen.

”Olennainen kysymys on, onko kyse yleistyneestä epäluottamuksesta ja jos on, kuinka laajasti jaettua se on keskustan sisällä. Rinteeseen kohdistunut epäluottamus on tässä relevantti vertailukohta.”

Rinne erosi pääministerin tehtävästä joulukuussa 2019, kun keskusta ilmoitti menettäneensä luottamuksensa häneen. Antti Kurvinen toimi tuolloin keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

