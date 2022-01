Pääministeri Sanna Marin (sd) ei koe Venäjää tällä hetkellä sotilaalliseksi uhaksi Suomelle, mutta hän katsoo Venäjän toiminnan muuttuneen ei-toivottuun suuntaan. Pääministerin näkemys Venäjän toimista ja puolustusliitto Natosta oli esillä Iltalehden aluevaalitentissä torstaina.

”Kun katsomme Venäjän toimintaa viime vuosina, niin kyllä se on muuttunut aggressiivisemmaksi. Se on ottanut muotoja, joita me emme olisi halunneet nähdä. Se on tunnustettava ihan suoraan”, Marin sanoi tentin turvallisuuspoliittisessa osuudessa.

”En usko, että Venäjä uhkaa Suomea sotilaallisesti, mutta meidän on tunnustettava, että Venäjän toiminta on muuttunut aggressiivisemmaksi ja heillä on etupiiriajattelu ottanut enemmän jalansijaa kuin aiemmin.”

Puoluejohtajilta tiedusteltiin henkilökohtaisesta suhtautumisesta Natoon. Vain kokoomuksen Petteri Orpo vahvisti kannattavansa Nato-jäsenyyttä.

Pääministeri Marin katsoi, että hänellä pääministerinä ei ole samanlaista vapautta pohtia Nato-kantaansa julkisesti kuin muilla keskustelijoilla. Marin nosti kuitenkin esiin Eurooppa-neuvoston kokouksissa tekemänsä havainnon kansainvälisestä turvallisuuspoliittisesta keskustelusta ja siitä, että valtaosa EU-maista on myös Naton jäseniä.

”Näissä pöydissä käydään hyvin paljon sellaista keskustelua, jossa me emme ole mukana”, pääministeri huomautti.

”Me olemme Naton kumppaneita ja se on äärettömän tärkeää, mutta suhtaudun tähän aika pragmaattisesti, että se [Nato] on yhteistyöfoorumi, jossa eri maat keskustelevat. Suomen turvallisuuspoliittinen linja, joka on valittu selonteoissa, on varsin kestävä: meillä on mahdollisuus hakea Naton jäsenyyttä”, Marin pyöritteli.

