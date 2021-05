Paavo Lipponen muistutti Ylen Ykkösaamussa, että EU-yhteistyö on Suomelle ensisijaisesti mahdollisuus.

Entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd) kritisoi tänään eduskunnan nykyistä toimintakulttuuria Ylen Ykkösaamussa ja painottaa, että Euroopan unionin vahvistamisen tulisi olla keskeinen tavoite myös Suomelle.

Aamuyöllä päättyneen eduskunnan elvytyspakettikeskustelun jäljiltä Lipponen alleviivaa, ettei ongelma ole yksinomaa kenelläkään yksittäisellä ryhmällä.

"Siellä mölistään, debatti ei ole aivan kunnollista. Tästä on vastuu kaikella puhemiehistöllä ja kansanedustajaryhmillä. Huomio kiinnittyy varsinkin siihen, ettei hallituspuolella osallistuta tarpeeksi”, hän linjaa Ylelle.

Lipponen alleviivaa myös keskustelun tasapainottamista.

”Puhemiesten tehtävä on vaikeutunut. Eihän siitä tule mitään, jos yksi ryhmä käyttää normaalitilanteessa puhevuoron toisensa jälkeen.”

Suomen on vahvistettava unionia

Itse elvytyspaketin suhteen Lipponen on varsin selkeä: neuvottelutulos on erinomainen varsinkin seitsenvuotisen rahoituskehyksen kannalta. Hän myös muistuttaa, että Suomen nettomaksuasema on jäsenmaiden parhaimpia.

"Ruotsi maksaa monin, monin kertaisesti enemmän”, Lipponen alleviivaa.

Keskustelu elvytyspaketin seurauksista on Lipposen mukaan myös vääristynyt. Hänen mukaansa missään muussa jäsenmaassa ei kiinnitytä Suomen tavoin kustannukseen vaan nähdään yhteisen elvytyspaketin tarjoavan mahdollisuuksia pitkällä tähtäimellä.

"Me saamme heti ne rahat, jotka saamme. Mitä maksamme, maksamme sen kolmenkymmenen vuoden ajan”, Lipponen muistuttaa.

"Peruskysymys EU-keskustelussa on, heikennetäänkö vai vahvistetaanko unionia. Perussuomalaisten taktiikka on se, etteivät he välttämättä haluta EU:sta erota, mutta ovat sitten tuhoamassa EU:ta sisältäpäin muun muassa EMU:a heikentämällä.”

Lipposen mukaan EU:n integraation syventämisen tulisi olla myös Suomelle ensisijainen tavoite.

"Käytämme budjettivaltaamme myös Euroopan unionissa. Siirrämme suvereniteettiamme EU:n tasolle käyttääksemme siellä vaikutusvaltaa. Tämä on se tie, jota meidän on jatkossakin kuljettava”, Lipponen linjaa.

”Ystäväni Timo Soini aikanaan sanoi, ’missä EU, siellä ongelma’. Tarjoan Soinille uutta iskulausetta: ’missä EU, siellä mahdollisuus’. Siellä on mahdollisuus vaikuttaa.”

Suomi on Lipposen mukaan ollut alusta asti rakentava jäsen EU:ssa. Hyvä neuvotteluasema kannattaa myös pyrkiä säilyttämään, jotta unionin merkittävimmät päätökset eivät ajaudu täysin suurempien jäsenmaiden käsiin.

"Niiden kanssa pitää nukkua kuin koira, toinen silmä auki. Se on tänäkin päivänä oltava meillä mielessä koko ajan."

Suomalaiset yritykset eivät pärjää ilman EU:ta

Vihreä siirtymä, digitalisaatio ja suurvaltojen geopoliittiset jännitteet muokkaavat taloudellista toimintaympäristöä, eivätkä suomalaiset yritykset Lipposen mukaan pärjää ilman yhteistyötä Euroopan unionin kanssa.

Huolestuttavana Lipponen pitää muun muassa teknologia-alan suuryritysten kehityssuuntaa:

”Jättiyritysten vaikutusvalta on aivan mahdottoman suuri, ja se on kestämätön tilanne. Niitä koitetaan nyt saada kuriin. Verotus on yksi osa, toinen sääntely.”

Lipposen mukaan Suomen täytyisi ehdottomasti ajaa EU:ssa myös taloudellisia rakennemuutoksia ja tuottavuusloikkaa uusien maailmanlaajuisten kehityssuuntien takia. Hänen mukaansa suomalaisessa politiikassa ei myöskään tuoda tarpeeksi esiin merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia kuten väestörakenteen vanhenemista.

”On aika erikoista, että elinkeinoelämän puolelta joudutaan esittämään näkemyksellisiä mielipiteitä näistä asioista.”

