Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK katsoo, että sekä yritykset että työntekijät tarvitsevat valtiovallan tukea koronarajoitusten jälleen kiristyessä.

”Rajoituksista kärsivät yritykset tarvitsevat tukea. Samalla on kuitenkin parannettava myös työntekijöiden taloudellista tilannetta. Esimerkiksi ravintola-alalla iso osa työntekijöistä on joutunut koronan aikana työttömäksi tai lomautetuksi”, SAK toteaa tiedotteessaan.

”Nyt tarvitaan nopeasti työttömyysturvan parannuksia, joilla helpotetaan lomautettujen työntekijöiden tilannetta”, SAK:n johtaja Saana Siekkinen sanoo.

SAK vaatii, että työttömyysturvan omavastuuaika poistetaan, kuten viime vuonnakin tehtiin. Omavastuuaika tulee ensimmäistä kertaa työttömänä sekä lomautettuna oleville.

”Omavastuuaika tarkoittaa, ettei työttömyyden tai lomautuksen alussa makseta ensimmäiseltä viideltä päivältä työttömyysturvaa. Omavastuuajan poisto nopeuttaa työttömyyspäivärahan saamista sekä nostaa päivärahan tasoa.”

Omavastuuaika koskee myös niitä työntekijöitä, joilla ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta eli täyttää uuden työssäoloehdon. Omavastuuaikaa ei tule uudelleen, jos edellisestä työssäoloehdon täyttymisestä on kulunut alle vuosi.

Lisäksi SAK ehdottaa, että myös muita korona-ajan alussa olleita työttömyysturvan parannuksia otetaan uudelleen käyttöön. Esimerkiksi työssäoloehdon lyhentäminen helpottaa ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle pääsyä.

”Myös yrittäjien työmarkkinatuki on syytä ottaa uudelleen käyttöön, sillä varsinkin kulttuurialalla monelta puuttuu työsuhde, eikä heillä ei ole rajoitusten puitteissa mahdollista tehdä työtään.”

Järjestö huomauttaa, että viime vuonna käytössä olleista parannuksista on jo lainsäädäntöpohja olemassa ja toimeenpano on jo kertaalleen tehty. Nyt toimet on syytä ja mahdollista ottaa nopeasti uudelleen käyttöön.

Myös alimpien päivärahojen korottaminen on otettava työlistalle, järjestö katsoo.

”Koronan pitkittyessä uhkana on, että työttömäksi tai lomautetuksi jäävien työttömyysturva heikkenee. Siksi on syytä vielä etsiä keinoja, joilla estetään koronan aikaisen työttömyyden heikentävät vaikutukset työttömyyspäivärahan määrään.”