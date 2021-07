Jari Koskela (ps) on toiminut parikymmentä vuotta pappina ja toimii edelleen, vaikka nousi eduskuntaan viime vuonna. Hän on niin kiitollinen pappeudesta, että on hoitanut papin toimituksia viikonloppuisin huolimatta siitä, että kokopäivätyö on nyt Arkadianmäellä.

LUE LAAJA HAASTATTELU KOKONAAN Kansanedustaja Jari Koskela vihkii pappina vain heteropareja ja uskoo saaneensa ääniä ”hengellisiltä piireiltä” – Jättäisi koko kehitysavun hyvän tahdon varaan

Vaikka avioliittolaki on muuttunut, kirkko ei ole päässyt yksimielisyyteen uudesta avioliittokäsityksestä. Koskela aikoo vihkiä jatkossakin vain heteropareja.

200 kansanedustajaa: Jari Koskela Ensimmäisen kauden kansanedustaja Kankaanpäästä Satakunnan vaalipiiristä. Ekonomi Uppsalan yliopistosta, teologian maisteri Helsingin yliopistosta ja yhteiskuntatieteiden tohtori sosiaalipolitiikasta Kuopion yliopistosta. Väitöskirja käsitteli avioerosta selviytymistä miesten näkökulmasta. Uusi Suomi haastattelee kaikki kansanedustajat vaalikauden aikana juttusarjassa 200 kansanedustajaa. Lue kaikki jutut täältä.

Perussuomalaiset haluaa lopettaa humanitaarisen maahanmuuton. Miten tavoite sopii papin pirtaan? Koskela naurahtaa kysymyksenasettelulle ja toteaa, että vastaamiseen tarvitsisi kokonaisen päivän aikaa.

Koskela ei pidä puolueensa tavoitetta ongelmallisena. Hänen mielestään kehitysavun pitäisi olla vapaaehtoista ja toimia pääosin kansalaisten hyvän tahdon varassa. Ne, jotka haluavat ja pystyvät auttamaan, voisivat lahjoittaa rahaa kehitysapua varten.

Kyse on marssijärjestyksestä: suomalaisten pitää Koskelan mielestä Suomessa tulla aina ensin. Hän huomauttaa, että hätä ei maailmasta lopu.

Tämä on lyhennelmä jutusta, joka on julkaistu alun perin 27.10.2020 Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjassa. Lue tilaajille tarkoitettu laajempi juttu tästä linkistä.

