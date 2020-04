Venäjä on lähettänyt Italiaan lääkäreiden lisäksi sotilaitan ja tiedusteluhenkilökuntaa koronakriisin vuoksi.

Italia ja Venäjä ovat ajautuneet kovaan sanasotaan koronaviruksen takia.

Venäjä lähetti lääkäreitä auttamaan Italiaa koronatapausten hoidossa, mutta Italian suurimpiin sanomalehtiin lukeutuvan La Stampan mukaan apu on osoittautunut suurelta osin tarpeettomaksi ja osa Venäjän lähettämistä henkilöistä on itse asiassa tiedustelijoita, ei lääkäreitä. Lehti on kiinnittänyt huomiota erityisesti siihen, että lääkäreiden mukana maahan tuli myös venäläisiä sotilaita.

Venäjän puolustusministeriön edustaja Igor Konashenkov lähetti La Stampalle varsin poikkeuksellisen vastineen.

”Kaivatte omaa hautaanne russofobisilla valeuutisilla”, Konashenkov kirjoitti.

La Stampa vastasi vetoamalla lehdistön- ja sananvapauteen.

”Kyseessä on saman asian kaksi puolta. Olemme tuoneet esiin epäilykset siitä, miksi lääkäreiden mukana Italiaan lähetettiin sotilas- ja tiedusteluhenkilökuntaa. Olemme pahoillamme siitä, että vapaa tiedonvälitys suututtaa Venäjän puolustusministeriössä”, lehti kirjoittaa vastauksessaan, jonka yhteydessä myös Konashenkovin kirje on julkistettu.

Italian puolustuministeri Lorenzo Guerini ja ulkoministeri Luigi Di Maio vastasivat Venäjälle perjantaina.

”Kiitämme Venäjää avusta. On kuitenkin selvää, ettei maa samaan aikaan voi syyttää italialaista mediaa sopimattomilla ilmauksilla. Sanan- ja lehdistönvapaus on Italian perusarvoja. Tässä maailmanlaajuisessa hätätilassa vapaan lehdistön uutiset ja analyysit ovat tärkeämpiä kuin koskaan”, he toteavat.

Uutistoimisto Bloomberg arvioi, että Venäjä pyrkii hyödyntämään Italiassa nousussa olevaan Eurooppa-kriittisyyttä. Italiassa julkistetun tuoreen mielipidekyselyn mukaan yli 70 prosenttia italialaisista suhtautuu Euroopan unioniin juuri nyt kielteisesti, koska Euroopasta ei ole autettu Italiaa koronaviruksen aiheuttamassa kriisissä.