Konkaripoliitikko, ylipormestari Raimo Ilaskivi (kok) arvioi, että Suomen tulisi tehdä oma kompromissiehdotus EU:ssa pian alkaviin neuvotteluihin uudesta kasvu- ja vakaussopimuksesta.

Kyse on niin sanotuista budjetti- ja velkakurisäännöistä, joissa määritellään valtionvelan raja 60 prosenttiin ja budjettialijäämän raja 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Säännöt ovat koronapandemian vuoksi tauolla ensi vuoden loppuun asti ja Euroopan komissio haluaa myös uudistaa ne.

Ilaskivi muistuttaa Puheenvuoron blogissaan, että muun muassa Italia, Ranska ja EU:n talouskomissaari Paolo Gentiloni ovat jo tuoneet esiin omat kantansa. Italia tyrmää ehdottomasti paluun vanhaan ja Ranska on asettanut paluun ehdoksi yhteisvelan. Komissaari Gentiloni on korostanut, että uusien sääntöjen on vastattava kahteen ongelmaan. Ensimmäiseksi niiden avulla on pystyttävä estämään yksityisen investointien määrän lasku ja samalla rohkaistava julkisia investointeja. Toiseksi velkakatto on muokattava realistisemmaksi kuin mitä se aiemmassa sopimuksessa on.

”Jos Suomi aikoo säilyttää sananvaltansa, meiltä tulisi harkita realistisen kompromissiehdotuksen laatimista – ottaa se sitten tulta tai ei”, Ilaskivi neuvoo.

Hän kannattaa maakohtaisia sääntöjä, joita myös monet taloustieteilijät ovat suositelleet.

”Realismi lähtee siitä, että tavoite ei valitettavasti voi olla kaikille tasoltaan sama, koska maakohtaiset velkaantumisen sovittelutoimet eroaisivat tällöin liikaa toisistaan eivätkä saa hyväksyttävyyttä. Yksi jäsen ei varmasti pidä mahdollisena sanokaamme 95 prosenttiin räjähtäneen velkaantumisasteensa painamista 60 prosenttiin jos samanaikaisesti toiselle riittää 70 prosentin velkatason alasajo samaan 60 prosenttiin. Päämääränä tulisi täten olla, että kukin jäsenmaa joutuisi pitkäjänteisesti alentamaan velkasuhdettaan samalla suhteellisella painoarvolla. Tällöin eri maille tulisi uudessa vakaussopimuksessa myös erilaiset velkaantumisastetta osoittavat prosentit. Budjetin alijäämäkatto sen sijaan voisi hyvin olla sama 3 prosenttia – seuraavasti sovitettuna”, Ilaskivi kommentoi.

Hän katsoo, että vakausvaatimusten tulisi tulevaisuudessa soveltua myös osaksi aktiivista suhdannepolitiikkaa, mitä nykyiset jähmeät luvut eivät tee. Käytännössä se tarkoittaa, että taantuman uhatessa ja vallitessa velkataso voisi kasvaa.

”Tällöin saavutettaisiin kysyntää kasvattava ja taloutta elvyttävä vaikutus – Keynesiläisyyden periaatteiden mukaan. Nousu- ja korkeasuhdanteessa velkaantumisvaatimusten tulisi olla päinvastaiset, plusmerkkiset eli budjettiylijäämiin tähtäävät ja velkaa vähentävät. Pitkäjänteisesti saavutettaisiin tällöin yli suhdannekierron uusissa vakaussopimusprosenteissa vahvistettu perustaso.”

Ilaskivi kertoo, että toi vastaavan esityksen keskusteluun europarlamentaarikkona 1996-1999, kun asiaa käsiteltiin Euroopan parlamentin talousvaliokunnassa, mutta puheenjohtaja ”nopeasti keskeytti.”

Hän korostaa, että tuleviin neuvotteluihin vaaditaan joustoa ja niin sanotuilta niukoilta mailta, joihinkin Suomikin nyt kuuluu, sen tunnustamista, että eri maiden erilainen tilanne edellyttää myös erilaisia päämääriä.

”Ei pakkopaitaa, johon kaikkia ei yksinkertaisesti voida pukea.”