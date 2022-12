Valtiovarainministeri, keskustajohtaja Annika Saarikko pitää kiinni arviostaan, jonka mukaan kokoomus ehdottaa veronkevennyksiä velaksi. Kokoomus esitti varjobudjetissaan työn verotuksen keventämistä miljardilla eurolla.

Tiedotustilaisuudessa puheenjohtaja Petteri Orpo painotti ponnekkaasti, että kokoomus ei alenna veroja velaksi, vaan rahoittaa alennukset muilla toimilla, kuten nostamalla terveysveroja ja haittaveroja sekä leikkaamalla julkista kulutusta. Nämä terveiset hän lähetti erityisesti juuri ministeri Saarikolle, joka on toistuvasti syyttänyt kokoomusta verojen keventämisestä velaksi.

Kokoomus laskee vaihtoehtobudjettinsa vähentävän velkaantumista reilulla miljardilla ensi vuonna. Tämä tarkoittaisi, että kokoomuskin ottaisi lisää velkaa reilut seitsemän miljardia. Julkisen talouden tasapainottamiseksi velkaantumista on kokoomuksen mukaan vähennettävä vähintään miljardilla joka vuosi kahden vaalikauden ajan.

”En pidä järkevänä”

Saarikko ei kuitenkaan Orpon terveisiä niele. Hänen mukaansa kokoomuksen esitys pohjaa paljolti tupakkaveron alentamiseen ja terveysveroon, joka on ajatuksena Saarikon mukaan huomattavasti helpommin toteutettavissa kuin käytännössä tehtävissä, koska Suomea sitovat myös EU:n yhteiset ratkaisut ja valtiontukien säännökset. Tämän entinen valtiovarainministeri Orpo tietää kyllä, Saarikko epäilee.

”Teidän vaihtoehtonne on tältä osin rakennettu erittäin paljon toiveiden varaan – sellaisen toiveen, että suomalaiset edelleen tupakoisivat paljon kalliimmalla tupakka-askihinnalla. Mehän toivomme, että se vähenisi, ja silloin myös verotulot vähenisivät. Ja kyllä, kaikki me – ainakin minä – kannatamme terveysperustaista verotusta, mutta olen nähnyt eri vastuuministeritehtävissä, miten vaikeaa sen toteuttaminen on, ainakaan ensi vuoden alusta. Petteri Orpo, te tiedätte, että se ei ole lainkaan realistista”, Saarikko sanoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Saarikon mukaan veronkevennykset on hyvä pitää mukana hallituksen työkalupakissa riippuen talouden suhdanteista. Hän tyrmää kokoomuksen mittakaavan.

”Nyt oma arvioni – johon muuten yhtyy valtaosa talouden asiantuntijoista – on se, että veronkevennykset velaksi, joita te faktisesti toteutatte seitsemän miljardin alijäämällä, seitsemän miljardin alijäämällä, ei ole oikeaa suhdannepolitiikkaa inflaation keskellä. Tämä on minun ja monen talousasiantuntijan näkemys. Vaikka totta on, että henkilökohtainen näkemykseni työmarkkinoiden uudistamisesta on tismalleen samankaltainen monessa asiassa kanssanne, niin veronkevennyksiä velaksi tuolla mittakaavalla en pidä järkevänä.”

Näin kokoomus vastaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kiistää Saarikon tulkinnan. Hänen mukaan kokoomus siirtäisi verotusta pois työn ja yrittämisen verotuksesta haittoihin.

”Kokoomus kattaisi esittämämme veronkevennykset lisäämällä muiden verojen tuottoja. Kokonaisuutena vähentäisimme valtion velkaantumista yli miljardin, vaikka vaihtoehtomme sisältää verotuksen keventämistä kaikilta palkansaajilta. Me siis vähentäisimme elvytystä, emme lisäisi, toisin kuin te olette jatkuvasti vastoin tosiasioita väittäneet”, Mykkänen sanoi kyselytunnilla ja muistutti myös, että vielä vuosi sitten Saarikko itse väläytti tuloverotuksen keventämistä.

Konkarikansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) moitti hallitusta kyvyttömyydestä laittaa menoja tärkeysjärjestykseen, mistä on seurauksena ollut ”ennennäkemätön velkaantumisvauhti”.

”Tällaista velkarallia emme me eikä Suomen kansa voi hyväksyä. Mitä verotukseen tulee, me olemme esittäneet, että kevennetään työnteon verotusta ja korotetaan haittojen, kuten tupakan ja alkoholin, verotusta”, hän huomautti.

