Oppositiopuolue SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii pääministeri Petteri Orpoa (kok) tekemään johtopäätökset elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps) tapauksessa.

Elinkeinoministeri Junnila selvisi draamaa sisältäneestä luottamusäänestyksestä keskiviikkona. Oppositiosta oli esitetty tiistaina epäluottamusta Junnilalle tämän epäillyistä kytköksistä äärioikeistolaisiin liikkeisiin.

Kohu liittyy Junnilan vanhaan vaalimainokseen sekä neljän vuoden takaiseen puheeseen, jonka hän piti äärioikeistolaisen järjestön tapahtumassa. Junnila on sanaillut vanhasta vaalinumerostaan 88, joka on äärioikeiston käyttämä viittaus Heil Hitler -tervehdykseen, sillä h on aakkosten kahdeksas kirjain.

Lisäksi on nostettu esiin Junnilan kaksoisviestintä pukeutumisella sekä kirjallinen kysymys ”ilmastoabortista” vuodelta 2019. Muun muassa politiikan tutkija Johanna Vuorelma näki Junnilan pesukarhusolmion ”silmäniskuna” Junnilan kannattajien suuntaan. Hallituskumppani Päivi Räsänen (kd) puolestaan on järkyttynyt Junnilan ilmastoaborttikysymyksestä.

Junnila on kiistänyt kytkökset ja piiloviestinnän ja kertonut saaneensa solmion lahjaksi puolisoltaan. Hän myös sanoo, että kysymys ”ilmastoabortista” on hallitusohjelman mukainen ja viittaa afrikkalaisten naisten aborttimahdollisuuksiin.

”Ei edellytyksiä”

SDP:n Lindtmanin mukaan tällaisessa tilanteessa ei ole tosiasiallisia edellytyksiä jatkaa menestyksellistä ministerin tehtävien hoitoa. Hän ihmettelee, että pääministeri Orpo antaa kohun jatkua, ”vaikka käytännössä lähes kaikki suomalaiset jo tietävät, mitä kello on lyönyt”.

”Ääriliikkeiden ja natsismin kanssa liehakointi on vienyt elinkeinoministerin tosiasialliset mahdollisuudet edustaa Suomea tuloksellisesti maailmalla ja edistää Suomen kaupallisia ja muita elintärkeitä etuja. Kansainväliset yritykset joutuvat tänä päivänä varjelemaan tarkoin mainettaan”, Lindtman toteaa Twitterissä.

Elinkeinoministerinä Junnila osallistuu esimerkiksi Suomen vienninedistämismatkoille, ja tapaus on saanut myös kansainvälistä julkisuutta. Lindtman katsoo, että Suomi voi aiheuttaa itselleen aitoa mainehaittaa ja vahinkoa lähettämällä natsisympatioihin yhdistetyn Junnilan markkinoimaan Suomea kansainvälisille yrityksille.

”Pääministerin on vihdoin ja viimein syytä herätä. Petteri Orpon kannattaa vilkaista sitä kuuluisaa arvokompassia ja osoittaa johtajuutta tekemällä johtopäätökset ministeri Junnilan asemasta, mikäli hän ei sitä itse halua tehdä”, Lindtman vaatii.

Esimerkiksi Iltalehti kertoo, että hallituspuolueiden puheenjohtajat aikovat keskustella Junnilan tapauksesta puhelinkokouksessa.