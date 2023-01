Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström kertoo Ruotsin selvittävän, mistä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) Nato-lausunnossa on kyse.

Asiasta kertovat ainakin Aftonbladet, Expressen ja MTV Uutiset.

”Olemme yhteydessä Suomeen selvittääksemme, mitä lausunnolla todella tarkoitetaan”, Billström sanoo Expressenille.

”Ruotsi kunnioittaa Ruotsin, Suomen ja Turkin välistä yhteisymmärryspöytäkirjaa Nato-jäsenyyksistämme. Olemme tehneet niin tähän asti ja teemme niin jatkossakin”, Billström kommentoi Aftonbladetille.

Haavisto arvioi tiistaiaamuna Ylellä, että Suomi saattaa joutua harkitsemaan uudelleen Natoon etenemistä yhtä aikaa Ruotsin kanssa, jos Ruotsin hakemus jumiutuu pidemmäksi aikaa. Ykköstavoitteena on kuitenkin yhä, kuten aiemminkin, liittyä Natoon yhtä aikaa Ruotsin kanssa.

Ruotsin hallitus ei toistaiseksi ole ottanut kantaa Turkin maanantaiseen lausuntoon. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan totesi, ettei Ruotsi voi luottaa Turkin tukeen Nato-hakemuksensa kanssa.

Ruotsissa on viime aikoina nähty Turkin-vastaisia protesteja, joista on ulkoministeri Haaviston mukaan tullut ”selvä jarru” Suomen ja Ruotsin Nato-prosessin etenemiselle. Lauantaina Tukholmassa tanskalais-ruotsalainen provokaattori Rasmus Paludan poltti Koraanin lähellä Turkin suurlähetystöä. Turkki on suuttunut siitä, ettei Ruotsi ole estänyt mielenilmauksia.