Tulivoimaa. Krakovassa osoitettiin sunnuntaina mieltä Leopardien vientilupien myöntämisen puolesta. Puola on Britannian ja Saksan jälkeen merkittävin eurooppalainen aseavun tarjoaja Ukrainalle. Ukraina on sodan mittaan saanut Puolalta ja Tšekiltä yli 230 T-72-taistelupanssaria, joiden käyttöön ja huoltoon ukrainalaisilla on valmiiksi osaaminen.

Kuva: Beata Zawrzel