Pääministeri Sanna Marin (sd) linjaa uudenvuoden tervehdyksessään, että koko Euroopan on otettava opiksi tehdyistä virheistä erityisesti energiasektorilla ja irtauduttava riippuvuuksista, jotka tekevät haavoittuviksi.

”Monet tavalliset suomalaiset ovat joutuneet hintojen noustessa kohtuuttomiin tilanteisiin. Helppoja ratkaisuja vaikeaan ongelmaan ei ole, mutta on selvää, että valtion on tultava kansalaisten tueksi kipeimpiin tilanteisiin”, hän sanoo.

”Edessämme on jälleen poikkeuksellisen vaativa talvi ja näköpiirissämme monenlaisia epävarmuuksia”, Marin jatkaa.

Hän sanoo olevansa luottavainen ja kuvailee suomalaisia vahvoiksi.

“Meillä on resilienssiä ja vaikeinakin aikoina kykyä tehdä yhdessä päätöksiä. Yhteiskunnassamme on uskoa tulevaisuuteen, luottamusta ja joustavuutta. Näitä vahvuuksia ei kuitenkaan tule pitää itsestäänselvyyksinä, vaan niitä on vaalittava.”

Marin katsoo, että energiakriisin, Venäjän hyökkäyssodan sekä koronapandemian myötä nyt ymmärretään yhä paremmin, kuinka tärkeää on tarkastella koko Euroopan tasolla kriittisiä riippuvuuksia muihin maihin.

”Meidän on vahvistettava strategista autonomiaamme eli Euroopan omavaraisuutta, resilienssiä ja kumppanuuksiamme maailmalla erityisesti muiden demokraattisten valtioiden kanssa.”

