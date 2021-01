Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto vaatii hallitukselta nopeita reaktioita koronatilanteeseen. Hän viittaa rokotusten hitaaseen etenemiseen ja vaatii eduskuntaa koolle.

”Suomen hallituksen on syytä nopeasti päättää, millä säännöillä ihmiset saavat alkaa jälleen matkustamaan, kun lähialueillamme alkaa pian olla miljoonia ihmisiä, joilla on rokotusasiat kunnossa ja lockdownien jälkeen kiinnostusta matkustaa nauttimaan kevätauringosta ja hangista. Eduskunta on syytä kutsua välittömästi koolle näitä asioita pohtimaan ja tekemään tarvittavia päätöksiä, jotta Suomi saisi pidettyä nopeasti leviävät virusmuunnokset poissa siihen asti, että meilläkin on saavutettu riittävä rokotekattavuus”, Autto kirjoittaa Facebookissa.

Samalla pitää hänen mielestään tehdä päätöksiä siitä, miten yhtäaikaisesti siirrytään pandemian jälkeiseen aikaan ja kansantalouden uuteen nousuun.

Autto viittaa päivityksessään Israelin rokotustahtiin. Maa on rokottanut tähän mennessä jo yli kymmenen prosenttia väestöstään.

”Tällä tahdilla israelilaiset matkailijat näyttävät ehtivän keväthangille Lappiin, kun maassa väestötason immuniteetti saavutetaan vielä näillä lumilla”, Autto kommentoi.

Rovaniemeläinen Autto toteaa kirjoituksestaan syntyneessä keskustelussa, että esimerkiksi Rovaniemellä Israel on viime vuosina tärkein matkailijoiden lähtömaa.

”Rokotekattavuus on nopeasti saavuttamassa väestötasolla sellaisen kattavuuden, jossa virus tukahtuu. Tarvitaan siis Suomelta kykyä toimia ketterästi, kun halutaan terveysturvallisuuden ohella turvata myös ihmisten työpaikkojen tulevaisuus. Eivät ole helppoja yhtälöitä, mutta siksi hallituksen ja eduskunnan pitäisi nyt määrätietoisesti toimia ratkaisujen löytämiseksi”, hän sanoo.

