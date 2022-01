THL:n mukaan tehosteannos voi olla eri rokotevalmistetta kuin rokotettava on aikaisemmin saanut. Kuvituskuva.

Koronarokote. THL:n mukaan tehosteannos voi olla eri rokotevalmistetta kuin rokotettava on aikaisemmin saanut. Kuvituskuva.

Koronarokote. THL:n mukaan tehosteannos voi olla eri rokotevalmistetta kuin rokotettava on aikaisemmin saanut. Kuvituskuva.

Uudellamaalla kolmansina annoksina käytetään tulevina viikkoina enenevästi Modernan Spikevax-rokotetta, vaikka edeltävä rokotuskerta olisi ollut Biontechin–Pfizerin Comirnaty-rokotteella.

Asiasta kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS). Näin varmistetaan, että Biontechin–Pfizerin rokotetta on riittävästi alle 30-vuotiaiden miesten rokottamiseen.

”Rokotteiden saatavuus Uudellamaalla on edelleen hyvä. Lisäämällä Modernan rokotteen käyttöä pystymme varmistamaan, että kaikki saavat ilman viiveitä heille parhaiten soveltuvan rokotteen”, sanoo toimialajohtaja Kerstin Carlsson HUS Apteekista tiedotteessa.

”Suomessa Modernan rokote on vähemmän tunnettu kuin Biontech–Pfizerin rokote. Varmaankin tämä johtuu siitä, että sitä on ollut vähemmän saatavilla. Tutkimuksissa Modernan rokotteen teho on ollut vähintään yhtä hyvä kuin Biontech–Pfizerin rokotteella”, kertoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Ruotsalaisen mukaan maailmalta kertyneen kokemuksen perusteella Biontechin–Pfizerin ja Modernan rokotteiden käyttäminen ristiin on ollut turvallista ja suoja on muodostunut vähintään yhtä hyväksi tai jopa paremmaksi kuin vain yhtä rokotevalmistetta saaneilla.

Modernan rokotetta voidaan antaa 12 vuotta täyttäneille naisille ja 30 vuotta täyttäneille miehille.

THL on ohjeistanut, että koronarokotussarjaa voidaan täydentää ja tehostaa myös eri rokotevalmisteella kuin mitä rokotettava on aikaisemmin saanut, jos se on tarpeen rokotustoiminnan sujuvuuden vuoksi, eikä toisen valmisteen käytölle ole lääketieteellistä estettä. Myös kolmea eri rokotevalmistetta voidaan käyttää

LUE SEURAAVAKSI: