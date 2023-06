Vihreiden väistyvä puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmaisee tiedotteessaan ”vahvan tukensa” Pekka Haavistolle presidenttiehdokkaana. Haavisto ilmoitti hetki sitten lähtevänsä presidenttiehdokkaaksi, mutta vihreiden sijaan valitsijayhdistyksen ehdokkaana.

Ohisalon mukaan Suomi tarvitsee presidentiksi kokeneen ulkopolitiikan konkarin, jolla on vahvat kansainväliset verkostot ja joka pystyy kokoamaan ihmisiä yhteen. Ohisalo ”kannustaa kaikkia keräämään valitsijayhdistyksen kannattajakortteja”.

”On aivan valtavan hienoa, että Pekka Haavisto on käytettävissä Suomen seuraavaksi presidentiksi. Pekka on kokenut ulkopolitiikan konkari, jonka kansainväliset verkostot ovat omaa luokkaansa. Hän pystyy pitämään pään kylmänä ja näkee kauas. Pekka vei ulkoministerinä Suomea Natoon ja hänen määrätietoista otettaan tarvitaan tulevinakin vuosina, sillä Venäjä sotii yhä Ukrainassa ja maailmassa on monenlaista epävakautta”, Ohisalo sanoo tiedotteessa.

Ohisalon mukaan Suomen presidentti-instituution perinteisiin kuuluu, että tehtävä asettuu päivänpolitiikan yläpuolelle.

”Näinä aikoina Suomi tarvitsee johtajan, joka kykenee yhdistämään kansaa ja luomaan turvallisuuden tunnetta.”