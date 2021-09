Etujärjestöt tyrmäävät laajasti Sanna Marinin (sd) hallituksen päätöksen kevään kehysriihessä sovittujen työllisyystoimien lykkäämisestä ensi helmikuuhun.

Metsäteollisuus ry. antaa huolta julkisen talouden raskaan velkaantumisen luomasta kasvavasta epävarmuudesta ja pitkän aikavälin teollisuuspoliittisen linjan puutteesta ja toteaa budjettiriihen päättyneen odotetun kaihoin tuloksin.

”Hallitus ei kyennyt tekemään ratkaisuja, joilla palautettaisiin uskottavuus vastuulliseen talouspolitiikkaan. Tarvittavat päätökset maamme julkisen talouden tasapainottamisesta, kuten myös aidot työllisyystoimet lykkääntyvät. Jatkuva ja voimakas julkinen velkaantuminen heikentää maassamme toimivien yritysten toimintaympäristön ennustettavuutta”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo tiedotteessa.

Hallitus ei Jaatisen mukaan budjettilinjauksissaan huomioinut vahvaa talouden nousukautta, ja mahdollisuudet tarttua tarvittaviin rakenteellisiin uudistuksiin jätettiin käyttämättä.

”Nousukaudella tulisi tehdä tarpeellisia rakenteellisia uudistuksia ja vahvistaa työllisyystoimia. Jos edes vahvan nousukauden aikana ei kyetä rahoittamaan valtion menoja ilman pelottavan nopeaa velkaantumista, miten meidän käy uusien talous- tai ympäristöshokkien iskiessä”, hän kysyy.

Metsäteollisuuden mukaan budjettiesityksestä puuttuu pitkän aikavälin teollisuuspoliittinen linja.

”Aivan absurdia”

Myönteisenä talousarvioesityksessä voidaan sen mukaan pitää osaavan työvoiman saatavuuteen esitettäviä parannuksia. Näitä ovat esimerkiksi korkeakoulujen lisäaloituspaikkojen rahoitus, ammatillisen koulutuksen opetushenkilökunnan lisärahoitus sekä ulkomaalaisten osaajien lupajärjestelyjen nopeuttaminen.

Samoilla linjoilla on Teknologiateollisuus, joka kertoo olevansa erittäin pettynyt, että hallitus lykkäsi budjettiriihessään jälleen kerran vaikuttavimpien työllisyyspäätösten toteuttamisen tulevaisuuteen.

”On aivan absurdia, että merkittävät työelämän uudistukset jäivät jälleen ulos päätösten listalta. Paikallisen sopimisen edistämisen ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen sijaan hallitus siirtää työllisyystoimet myöhemmin pohdittaviksi, ikään kuin taloutemme kantokyvyn parantamisella ei olisi kiirettä. Toistaiseksi työttömyysputken poisto on ainoa konkreettinen ja vaikuttava työllisyyspäätös, joka tältä hallitukselta on nähty”, toimitusjohtaja Jaakko Hirvola toteaa tiedotteessa.

Teknologiateollisuuden mukaan myös kansainvälisten osaajien lupaprosessi vaatii toimia.

”D-viisumin laajentaminen seuraavassa vaiheessa myös opiskelijoihin on oikea suunta mutta ei paikkaa yritysten valtavaa osaajapulaa. Hallituksen tulee kiireesti valmistella malli, jolla sertifioidut työnantajat voivat saada kolmansista maista osaajia nopeutetulla menettelyllä sekä käynnistää toimet digitaalisen tunnistamisen pilotoinnista. Pelkkä palvelulupaus ei riitä, vaan tarvitaan koko ulkomaalaislainsäädännön uudistus. Osaavan työvoiman puute on yritysten kasvun pahin pullonkaula, ja se on purettava nyt eikä enää yhtään myöhemmin”, Hirvola sanoo.

”Maastapoistumisvero on tämän budjetin kyseenalainen kummajainen”

Akava pitää positiivisena, että hallitus sujuvoitti budjettipäätöksillään työ- ja oleskelulupamenettelyjä. Akava korostaa, kuitenkin samalla, että näiden päätösten lisäksi tarvitaan uusia päätöksiä pysyvistä oleskeluluvista ulkomaiden kansalaisille, jotka ovat suorittaneet Suomessa korkeakoulututkinnon ja kannustaa jatkamaan vaikuttavia toimia ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän kasvattamiseksi.

Veronmaksajain keskusliitto pitää budjettilinjaa tarpeettoman löysänä. Toimitusjohtaja Teemu Lehtisen mukaan menokehysten reilu ylittäminen on kummallista tilanteessa, jossa koronakuoppa alkaa olla jo täytetty ja talouden arvioidaan olevan lähivuodet vahvassa vedossa.

”On syytä kysyä, milloin valtiontalous aiotaan saada tasapainoon jos ei edes näköpiirissä olevina hyvinä vuosina”, hän kommentoi tiedotteessa.

Lehtinen kuvailee lisäksi budjettiesityksessä olevaa linjausta uudesta luonnollisten henkilöiden maastapoistumiseen liittyvästä verosta eli exit-verosta outona. Hän huomauttaa, että veron tuotto olisi hyvin vähäinen tai jopa olematon.

”Maastapoistumisvero on tämän budjetin kyseenalainen kummajainen. Vero on nyt toteutettava tavalla, josta aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa.”