Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ottaa kantaa venäläisille myönnettäviin viisumeihin.

Asia on herättänyt keskustelua viime aikoina, sillä Baltian maat ja Puola kertoivat viime viikolla omasta linjauksestaan olla päästämättä venäläisturisteja maahan 19. syyskuuta lähtien lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia. Suomen jättäytyminen ulos linjauksesta on herättänyt huomiota. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on perustellut Suomen päätöstä julkisuudessa sillä, ettei Suomelle ole selvää, voiko koko Schengen-periaatteen peruuttaa.

Lisäksi EU julkaisi uusia viisumiohjeita viime perjantaina. Niiden tarkoitus oli kiristää venäläisten viisuminsaamismahdollisuuksia lukuun ottamatta esimerkiksi humanitaarisia tai journalistisia perusteita tai perhesyitä, kertoi Suomessa tuolloin vieraillut EU:n sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson.

Tällä viikolla kävi kuitenkin ilmi, että juuri mikään ei ole Suomen rajoilla muuttunut, sillä ulkoministeriön mukaan uudet linjaukset ovat pitkälti sellaisia, jotka Suomi on jo ottanut käyttöön. Ulkoministeriö ei ole löytänyt oikeusperustaa kaikkien venäläisten turistiviisumien keskeyttämiselle.

Suomi on kansallisena toimena rajoittanut venäläisten viisumimäärän alle kahteen prosenttiin sotaa edeltävistä huippuvuosista.

Viisumi ei ole mikään subjektiivinen oikeus

Presidentti Niinistön mukaan on merkillepantavaa, että viisumin saaminen ei ole mikään subjektiivinen oikeus, vaan viisumin myöntäjällä on aina harkintavaltaa. Vaikka Suomi rajoittaa jo voimakkaasti venäläisten turistiviisumien määrää, tätä näkökulmaa kannattaa silti Niinistön mukaan ”pitää yllä”.

Niinistö sanoi politiikan toimittajien tapaamisessa, että Suomen on tehtävä linjaus perheyhteyksien huomioimisesta sekä mahdollisesti myös opiskelijoiden ja työssä käyvien tilanteesta, kuten muissakin rajamaissa on tehty. Baltian maat ja Puola lukevat poikkeuksiinsa muun muassa toisinajattelijoita, humanitaarisia tapauksia, perhesuhteita ja rahtipalveluja.

Niinistö nostaa esiin myös ilmiön, joka on havaittu Suomessa: venäläiset ovat jakaneet kiinteistöjen ja asunnon omistajuuksia ”viisuminsaantia tukevana seikkana”. Omistuksia on siis jaettu, jotta syntyisi oikeus viisumiin.

”Minusta se ei ole tarpeen”, Niinistö sanoi politiikan toimittajille Presidentinlinnassa.

Tällainen voitaisiin presidentin mielestä ehkä välttää, jos Suomi antaisi selvän ilmoituksen.

”Olisi ehkä syytä nyt ilmoittaa selvästi, että Suomessa ilmoituspäivän jälkeen hankittu kiinteistö ei muodosta mitään erityistä myönteistä perustetta viisuminsaannille”, Niinistö sanoi.

Bulvaanitoimintaan tulisi puuttua

Presidentti nostaa esiin myös aiemmin esittämänsä ajatuksen bulvaanilainsäädännön kehittämisestä Suomessa. Nykyisin laki jättää mahdollisuuksia bulvaanitoimintaan, mihin tulisi Niinistön mielestä puuttua.

”Silloin, jos joku kätkee toimintaansa bulvaanin taakse, silloin on jotain hämärää aina tekeillä”, Niinistö sanoi ja mainitsi keskustelleensa asiasta useamman hallituksen kanssa.

Presidentti korostaa, että tärkeää olisi saada viisumeista aikaan koko Schengen-alueen yhteinen ratkaisu, sillä järjestelmän kannalta ei ole suotavaa, että yksi Schengen-maa myöntää viisumeita ja toinen ei.

Presidentti kiinnittää huomiota myös venäläisille jo myönnettyihin viisumeihin, joita on Suomessa arviolta noin 100 000. Tähän hänellä ei ole esittää ”viisasten kiveä”, sillä jo myönnettyjen viisumien peruuttaminen saattaisi olla liian reipas toimi oikeudellisesti.

