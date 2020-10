Kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja Marko Kilpi katsoo Helsingin poliisin perustelleen lauantaista toimintaansa jo nyt ymmärrettävästi.

”Suomalaisen poliisin toimintaan on pystyttävä luottamaan ja niin on tehtävä nytkin. Suomalainen poliisi ei toimi mielivaltaisesti ja toiminta perustuu aina lakiin. Helsingin poliisi on perustellut toimintaa ymmärrettävällä tavalla jo nyt ja tulemme saamaan lähipäivinä vielä lisää selvitystä poliisin toiminnasta ja siihen vaikuttaneista asioista, joka varmuudella lisää ymmärrystä asian ytimestä”, hän kommentoi tiedotteessaan.

Poliisi käytti lauantaina kaasusumutetta Elokapinan mielenosoituksessa Helsingissä. Tapaus sai liikkeelle vilkkaan keskustelun poliisin voimankäytöstä.

Helsingin poliisin mukaan voimankäytön pyrkimyksenä oli liikennettä haittaavan väkijoukon hajottaminen.

”Merkittävä liikennehaitta ja tilanteen kesto huomioiden poliisi turvautui lievimpään mahdolliseen voimankäyttöön väkijoukon hajottamiseksi. Se oli tässä tilanteessa kaasusumute.”

Marko Kilpi korostaa, että poliisin toimintaa ohjaavat lukuisat lait ja periaatteet, jotka pitää ottaa aina huomioon poliisitehtäviä suoritettaessa. Voimankäytössä keskeisinä periaatteina noudatetaan mm. vähimmän haitan periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta.

”Joka kerta voimankäytössä pitää valita lievin toimiva voimakeino. Se tarkoittaa sitä, että lievin toimiva voimakeino voi olla jopa ampuma-aseen käyttö, mikäli tilanne niin vaatii. Voimankäyttö on oltava asteellista, jos lievempi keino ei toimi, siirrytään seuraavaan. Tilanne voi toimia toisinkin päin – käytetään voimakeinoa, mutta tilanne jatkuu, mutta se ei vaadikaan enää samaa voimakeinoa, vaan käytetään lievempää voimakeinoa”, Kilpi sanoo.

Hän muistuttaa, että voimankäyttöä ja kaikkea muutakin poliisitoimintaa ohjaa myös laillisuusperiaate. Toiminnan on perustuttava lakiin ja toiminta on aina pystyttävä perustelemaan.

“Helsingin mielenosoituksesta mediasta saatavilla olevien tietojen mukaan poliisi perusteli toimintaansa varsin tuoreeltaan sillä, että koska käskyt ja kehotukset eivät toimineet, päätettiin passiivisen vastarinnan murtamiseksi käyttää sumutetta. Passiivinen vastarinta oli saatu murrettua, jonka jälkeen mielenosoittajat oli kannettu pois. Johdonmukainen seuraus vielä tästä on kiinniotto tilanteen rauhoittamiseksi ja jälkiselvittelyjen/tutkinnan suorittamiseksi”, Kilpi kommentoi.

”Poliisitoiminta on aina johdettua. Ainoa tilanne, jossa poliisin toiminta ei välttämättä ole johdettua, on hätävarjelutilanne. Silloin kaikki keinot ovat sallittuja, tilanteet syntyvät hyvin nopeasti, arvaamattomasti, mutta silloinkin poliisin toimintaa pitää pystyä perustelemaan”, hän jatkaa.

STT:n mukaan Elokapinan jäsenet aikovat tehdä rikosilmoituksen kaasusumutteen käytöstä.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio sanoi lauantaina suoraan, ettei poliisin toiminta näytä hyvältä.

”Voimakeinojen käytössä vaaditaan tarkkaa harkintaa ja tilanteen ottamista huomioon. Toinen pointti: poliisi tekee kovasti töitä voittaakseen ihmisten luottamuksen. Sen rakentaminen on hidasta, mutta sen voi menettää hetkessä. Ylilyönneillä on monenlaisia kustannuksia. Ei ole varaa riskeerata tuota luottamusta”, hän tviittasi.