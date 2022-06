Iso-Britannia ilmoitti keskiviikkona lähettävänsä Ukrainalle raketinheitinjärjestelmiä avuksi puolustautumisessa Venäjän hyökkäykseltä. Aseavusta, joka seuraa Yhdysvaltain ilmoitusta raketinheittimistä, kertoi CNN:n mukaan Britannian puolustusministeri Ben Wallace.

Britannia lähettää Ukrainaan M270-heittimiä, jotka voivat iskeä kohteisiin 80 kilometrin päässä ja jotka antavat ”merkittävän lisätehon Ukrainan joukkojen iskukykyyn”.

Britannian ilmoitus on CNN:n mukaan koordinoitu tarkasti yhteen Yhdysvaltain kanssa. Yhdysvaltain mukaan myös sen Ukrainalle toimitettavien raketinheitinjärjestelmien kantama on noin 80 kilometriä. Yhdysvallat korosti asiasta ilmoittaessaan, että raketinheittimiä on tarkoitus käyttää vain puolustautumiseen Ukrainan rajojen sisällä, ei Venäjän rajan ylittäviin iskuihin.

Pitkän kantaman raketinheitinjärjestelmät mahdollistavat Ukrainalle puolustautumisen Venäjän pitkän kantaman pommituksilta, joiden avulla Venäjä on edennyt hyökkäyksessään Itä-Ukrainassa ja tuhonnut järjestelmällisesti ukrainalaiskaupunkeja.

Myös paljon kritiikkiä saanut Saksan liittokansleri Olaf Scholz on ilmoittanut Saksan lähettävän Ukrainaan uutta raskasta aseapua. Deutsche Wellen mukaan Saksa tulee toimittamaan Ukrainalle muun muassa IRIS-T-ilmatorjuntajärjestelmän sekä mahdollisesti raketinheitinjärjestelmiä. Aiemmin Saksa on jo hyväksynyt muun muassa ilmatorjuntapanssarivaunujen toimitukset Ukrainan avuksi.

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock muistutti, että esimerkiksi IRIS-T-järjestelmän toimitus ei onnistu heti, vaan järjestelmän saamisessa Ukrainaan kestää ”kuukausia”.

Ukraina on pitkään vaatinut länneltä raskasta aseapua kuten pitkän kantaman raketinheittimiä kyetäkseen vastaamaan Venäjän pommituksiin erityisesti Itä-Ukrainassa.

