On hyvin mahdollista, että Suomesta on löytynyt ensimmäinen omikron-muunnostapaus, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen Ylelle.

Lehtonen tviittasi tänään, että perjantaina rajanäytteistä on löytynyt yksi S-geeninegatiivinen näyte, mutta hänellä ei ole tietoa maahantulijan tulomaasta. Lehtonen tarkentaa nyt Ylelle tviitin tarkoittavan, että kyseessä saattaa olla ensimmäinen Suomessa havaittu omikron-tapaus.

Näyte täytyy Lehtosen mukaan vielä sekvensoida.

Jo aiemmin Lehtonen totesi MTV:lle, että S-geeninegatiivinen näyte voi viitata joko omikroniin tai alfavarianttiin, joka tunnetaan brittivarianttina.

”Katsoen, mitä muualla Euroopassa tapahtuu, pitäisin aika todennäköisenä, että kyseessä on omikron. Varmuus tulee, kun näyte on sekvensoitu”, Lehtonen sanoi MTV:lle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedotti hieman myöhemmin maanantaina, että Suomessa tutkitaan kahta omikronepäilyä. Molemmissa tapauksissa tartunnan saaneella on kontakti ulkomaille.

Yli 40 maata on asettanut etenkin eteläisen Afrikan maihin kohdistuvia matkustusrajoituksia omikron-variantin vuoksi. Japani ja Israel ovat kieltäneet ulkomaalaisten maahantulon väliaikaisesti täysin.

Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut uuden variantin huolta aiheuttavaksi, mutta on varoittanut maita hätiköimästä matkustusrajoitusten suhteen. Toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa uuden variantin leviämisominaisuuksista, mutta sen aiheuttamaa tautia on kuvailtu melko lieväksi.

