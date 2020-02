Keskustan kannatuksen mataminen kiinnittää myös tutkijoiden huomion. Valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo ennakoi jo keskustan tulevaa puoluekokousta ensi kesänä ja väläyttää myös uusien vaalien mahdollisuutta.

”Keskustalla on puoluekokous tasan neljän kuukauden kuluttua. Puolue ei ole kertaakaan aiemmin itsenäisyyden aikana pitänyt puoluekokousta tilanteessa, jossa sen kannatus on näin pieni. Paineet ovat kovat. Saako Kulmuni vielä mandaatin jatkaa keskustan puheenjohtajana”, hän pohtii Facebookissa.

Keskustan kannatus oli tuoreessa Ylen gallupissa 10,8 prosenttia, mikä on lähellä puolueen kaikkien aikojen heikointa mittaustulosta. Heikoimman kannatuksen puolue sai viime vuoden marraskuun mittauksessa. Silloin sen kannattajiksi ilmoittautui 10,6 prosenttia vastanneista. Lähes yhtä rumat lukemat kirjattiin HS:gallupissa joulukuussa.

Paloheimo kysyy suoraan, kestääkö keskustan kantti hallituksessa oloa näin pienillä kannatuslukemilla.

”Keskusta yrittää hallituspolitiikalla saada puolueeseen pettyneet äänestäjät palaamaan takaisin keskustan kannattajiksi, mutta loppuuko aika kesken ennen kuin hermot pettävät tai uudet eduskuntavaalit ovat jo ovella?”

Paloheimo kuvailee kirjoituksestaan syntyneessä keskustelussa keskustaa sisäisesti jakautuneeksi puolueeksi.

”Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa keskustan kyydistä putosi porvariyhteistyötä vieroksuvia kannattajiaan. Nyt se menettää vasemmistoyhteistyötä vieroksuvia kannattajiaan. Keskusta on maaseudun yleispuolue. Keskustan kannattajista vajaa 10 prosenttia on maanviljelijöitä, vajaa 10 prosenttia muita yrittäjiä, runsas kolmannes palkansaajia ja runsas kolmannes eläkeläisiä”, hän luonnehtii.

Historioitsija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka kiinnittää huomiota siihen, että kannatusmittauksen aineiston keruun viimeinen viikko oli keskustalle erityisen huono.

”Kannattaa pysähtyä miettimään. Vilahtaako jossakin taustalla kumpujen yöstä päivänvaloon taas pyrkivä Paavo Väyrysen haamu”, hän kirjoittaa Facebookissa.

Konkaripoliitikko Paavo Väyrynen kertoi maanantaina aikovansa liittyä jälleen jäseneksi keskustapuolueeseen, jonka kanssa hänellä on viime vuodet ollut myrskyisä suhde.

Väyrynen uskoo, että menestyäkseen keskustan tulee ”selventää olemustaan ainutlaatuisena juuriltaan suomalaisena talonpoikais- ja keskustapuolueena, joka pyrkii rakentamaan tasa-arvoista, hajautettua ja luonnonmukaista sivistysyhteiskuntaa”.

Hänen mukaansa puolueen täytyy vastustaa keskittävää metropolipolitiikkaa ja huolehtia maaseudun ja maakuntien elinvoimasta sekä muun muassa ”toteuttaa kestävää ilmastopolitiikkaa ja edistää laajemminkin ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä kaikkialla maailmassa”.

Heikki Paloheimo on aikaisemmin arvioinut, että Kulmunin linjassa on paljon yhteistä juuri Väyrysen linjausten kanssa.

Katri Kulmuni kommentoi kannatuslukemia vain lyhyesti lauantaina keskustaväelle pitämässään puheessa.

”Keskusta on hallituksessa tärkeillä paikoilla vaikuttamassa isänmaahan. Aate on ainutlaatuinen ja kenttäväki valmiina taisteluun. Horjuneen luottamuksen syyt on otettava vakavasti, ja on ymmärrettävä, ettei keskusta nouse itsestään – meidän jokaisen työpanosta tarvitaan”, hän sanoi.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sen sijaan sanoo suoraan, että jos usko jostain syystä loppuu, niin keskusta on valmis jättämään hallituksen. Kurvisen mielestä tämän sanominen ei ole mikään uhkavaatimus.

”Se on pikemminkin lakoninen tosiasia, että jos me keskustassa emme usko tämän hallituksen hallituksen ohjelmaan, me lähdemme heti pois. Silloin, kun meillä usko loppuu – ei voi olla sellaisessa hallituksessa, jonka ohjelmaan ei usko”, Kurvinen lataa Uuden Suomen ja Kauppalehden ”Aamiainen Jari Korkin kanssa” -videohaastattelussa.

