Toimittaja Johanna Vehkoon kunnianloukkaustuomio pysyi voimassa Rovaniemen hovioikeuden päätöksellä, joka annettiin keskiviikkona. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Vehkoo tuomittiin sakkoihin kaupunginvaltuutettu Junes Lokan kunnian loukkaamisesta. Vehkoo oli kutsunut Lokkaa natsipelleksi ja rasistiksi omalla, suljetulla Facebook-seinällään.

Toimittajia edustava Journalistiliitto otti asiaan vahvasti kantaa keskiviikkona. Liiton puheenjohtaja Hanne Aho pitää Journalisti-lehden mukaan päätöstä kohtuuttomana.

Aho katsoo, että syyttäjä ja lainsäädäntö eivät ole valmistautuneet vihapuheongelman ratkaisemiseen eivätkä tunne toimittajiin kohdistuvaa häirintää. Vehkoo on kertonut muun muassa Youtube-videoista, jotka aggressiivisesta verkkokäytöksestä tunnettu Lokka on kohdistanut häneen.

”Tuomiosta käy ilmi, että tuomioistuin ei ole tunnistanut tapoja, joilla toimittajia voi häiritä. Päätöksessä otetaan huomioon ainoastaan puhelinsoitto – se, että Junes Lokka on soittanut Johanna Vehkoolle kerran puhelimella. Mitään muuta Vehkooseen kohdistettua häirintää tuomioistuin ei ole huomioinut. On hurjaa, jos oikeuslaitoksen mukaan ainoa toimittajaan kohdistuva häirinnän muoto on puhelimella soittaminen”, Aho sanoo Journalistissa.

”On todella huolestuttavaa, että tuomioistuin ei tunnista häirintää. Tämä aiheuttaa lainsäädäntöpaineita: toimittajaan kohdistuva häirintä on voitava tunnistaa ja tuomita”, Aho vetoaa.

Journalistiliitto on myös verrannut tapausta julkisuuteen vuotaneeseen poliisien Facebook-ryhmän kirjoitteluun. Halventava kirjoittelu ei tuolloin johtanut tutkintaan, sillä vaikka ryhmässä oli 2800 jäsentä, suljetun ryhmän kirjoituksia ei katsottu julkisuuteen tarkoitetuiksi.

