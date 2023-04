SDP:n ruotsinkielisen piirin piirijohtaja Dimitri Qvintus vaatii puoluettaan pyrkimään hallitukseen. Pääministerien Sanna Marinin ja Antti Rinteen erityisavustajana aiemmin toiminut Qvintus tiedotti näkemyksestään keskiviikkona.

”Näillä lukemilla SDP:n paikka on hallituksessa. Kannustan puolueen puheenjohtaja Marinia ja puoluejohtoa toimimaan sen puolesta. Vaikka suurimman puolueen asema menetettiin, kannatuksemme nousi. Nyt on oikea aika jatkaa vastuunkantoa eli pyrkiä hallitukseen”, Qvintus sanoo.

Qvintus pitää selvänä, että edessä on vaikeat hallitustunnustelut ja -neuvottelut.

”Pallo on nyt vaalit voittaneella kokoomuksella, mutta Orpo on vaikeassa tilanteessa. Tunnusteluista, hallitusneuvotteluista puhumattakaan, tulee vaikeat. On selvää, että taloutta pitää sopeuttaa ja juuri siksi SDP:n pitää olla mukana varmistamassa, että sopeutettaessa hyvinvointivaltio säilyy hyvinvointivaltiona”, hän perustelee.

Qvintus varoittaa puoluettaan ajattelusta, jonka mukaan kannatus kasvaa oppositiossa itsestään.

”Oppositioasema ei takaa mitään muuta kuin sen, että on ulkona pöydistä, joissa päätetään suomalaisten asioista.”

Qvintuksen tiedotteen mukaan ”pääsiäinen tulee hyvään väliin”.

”Nyt kannattaa pitää pää kylmänä ja rakentaa yhteistyötä. Pitkän viikonlopun aikana kannattaa levätä ja vetää happea, mutta ehkä myös laittaa viestiä mahdolliselle hallituskumppanille ja toivottaa hyvää pääsiäistä.”

Qvintus tiedotti näkemyksestään samoihin aikoihin, kun SDP kertoi Sanna Marinin pitävän mediatilaisuuden ”ajankohtaisista asioista”.