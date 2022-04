Ossi Kurki-Suonio, Tukholma: Hoitojonot paisuvat

Ruotsissa käynnistyi helmikuun lopussa laaja, 13 ammattiliiton yhteinen Huolehdi hoivasta -kampanja. Sen tavoitteena on saada päättäjät kiinnittämään huomiota hoitoalan resursseihin pandemian jälkeen.

Ruotsin lääkäriliitto ja hoitajaliitto katsoivat, että työperäisestä stressistä on tullut kroonista. Työolot ovat heikentyneet, mutta kukaan ei kanna liittojen mukaan vastuuta. Liitot vaativat työsuojelulakien uudistamista ja erillisen kriisikomission perustamista.

Varsinaisia työtaistelutoimia liitot eivät kuitenkaan suunnitelleet, vaan kyse oli julkisuuskampanjasta.

Hoitojonot ovat paisuneet ja jonotusajat pitkittyneet. Tammikuun lopussa ainakin 171 000 ruotsalaista odotti leikkausta. Helmikuussa erikoissairaanhoidon leikkauksen tai muun toimenpiteen oli saanut hoitotakuun lupaamassa 90 päivässä vain 57 prosenttia potilaista.

Se tarkoitti, että 70 462 potilasta ei ollut saanut hoitoa ajallaan.

”Pula hoitopaikoista luo valtavaa painetta lääkäreille ja muille hoitoalan ammattiryhmille, eli hoitopaikkojen lisääminen parantaisi työympäristöä ja antaisi meille paremmat mahdollisuudet antaa hoitoa”, arvioi lääkäriliiton puheenjohtaja Sofia Rydgren Stale.

Ruotsin hallitus on jo luvannut lisärahoitusta hoitojonojen purkamiseen.

Laajaa, jollei vielä laajempaa, julkisuutta viime syksynä sai Tukholman kätilökapina. Syynä oli synnytysosastojen aliresursointi. Vuonna 2020 yli 900 synnyttämään tulleelle naiselle ei ollut varsinaista hoitopaikkaa ja 80 naista ohjattiin toiselle hyvinvointialueelle.

Kätilöt kertoivat medialle jatkuvasta kiireestä, jonka keskellä he eivät ehtineet syödä. Kymmeniä kätilöitä irtisanoutui. Tukholman suurimmalla synnytysosastolla Södersjukhusetissa kaikki esihenkilöinä toimivat kätilöt irtisanoutuivat protestina.

Sadat osoittivat mieltään Tukholmassa tilanteen takia. Kohteena oli eritoten aluehallituksen puheenjohtaja Iréne Svevonius (kok), kun hyvinvointialueen budjetti oli selvästi ylijäämäinen.

Vaikka rahaa on annettu lisää, on tilanne jatkunut yhä vaikeana irtisanoutumisten takia. Ruotsissa on yleisesti pula kätilöistä ja Tukholman sairaaloissa henkilöstöä on jouduttu keväällä lainaamaan muilta osastoilta. Södersjukhusetissa ja Tukholman toiseksi suurimmalla synnytysosastolla Danderydin sairaalassa oli helmikuussa tarve noin 50 kätilölle.

Janne Soisalon-Soininen, New York: Sovelluksella yrittäjäksi

Kun koronatartuntojen määrä alkoi Yhdysvalloissa kasvaa hallitsemattomasti keväällä 2020 ja sairaalat täyttyivät, pula hoitajista tuli konkreettisesti esiin. Sairaalapaikkoja saattoi kyllä löytyä riittämiin, mutta niitä ei voitu aina täyttää hoitajapulan vuoksi.

Hoitoalan henkilöstöpula voidaan jakaa kolmeen ongelmaan: ikääntyvästä väes­töstä johtuva kasvava hoidon tarve, ikääntyvän hoitohenkilökunnan siirtyminen eläkkeelle ja liian vähäinen uusien hoitajien kouluttautuminen. Korona toi päälle vielä ylimääräisen haasteen, kuormituksesta johtuvat alanvaihdot.

Yhdysvalloissa arviolta joka kolmas hoitaja on vähintään 50 vuoden ikäinen. Mihinkään muuhun ammattiin ei ole yhtä paljon avoimia työpaikkoja tarjolla. Rekisteröityjä hoitajia on maassa noin neljä miljoonaa, mutta lisää tarvitaan vuosikymmenen loppuun mennessä arviolta 1,2 miljoona.

Pulaa hoitajista on ratkottu Yhdysvalloissa pitkään niin sanottujen matkasairaanhoitajien avulla. Viime vuosina ongelmaa ratkomaan on perustettu myös useita hoitotyötä välittäviä mobiilisovelluksia. Sekä matkasairaanhoitajat että sovellusten kautta töitä tekevät hoitajat toimivat yrittäjinä. Se tarkoittaa, että he saavat parempaa palkkaa, mutta jäävät ilman normaaleja etuja, kuten lomapalkkaa tai eläkejärjestelyjä.

Uusien työnvälityspalvelujen suosiosta kertoo ainakin se, että ne ovat keränneet sijoittajilta komeasti rahoitusta: TrustedHealth marraskuussa 149 miljoonaa ja ConnectRN joulukuussa 76 miljoonaa dollaria.

Jyrki Palo, Madrid: Palkkaus keskitasoa

Espanjassa terveyskeskuskäynti on kaikille maksuton, eikä julkisen sektorin sairaaloista lähetellä laskuja perään. Palveluiden tuottajia ovat maan 17 itsehallintoaluetta, jotka rahoittavat palvelut pääosin valtiolta tulevilla verovaroilla.

Hallituksen mukaan julkiseen terveydenhuoltoon kuluu verovaroja vuodessa runsaat 1 700 euroa asukasta kohden, eli tuntuvasti vähemmän kuin Suomessa. Yksityissektori kattaa Espanjan terveydenhuollosta suuren osan, liki 30 prosenttia.

Julkissektorilla sairaanhoitajan keskimääräinen kuukausipalkka on 2 200–2 400 euroa. Se vastaa espanjalaista keskipalkkatasoa. Käteen voi jäädä 1 800 euroa kuussa. Yksityissektorilla hoitajien palkkataso on hieman matalampi kuin julkisella.

Alalta ei niinkään kuulu valituksia palkasta, vaan uupumuksesta. Koronapandemia oli hyvin raskas Espanjan sairaaloissa, ja moni antoi henkensä koronapotilaita hoitaessaan.

Jo vuosia on hoitajien ja lääkärien vasemmistolainen protestiliike, ”la marea blanca” (valkoinen aalto), vaatinut lisää resursseja julkiselle sektorille. Liike järjestää mielenosoituksia, pistelakkoja, ulosmarsseja.

Liitot sanovat, että terveyskeskuksia riivaa henkilöstöpula ja kasvava työtaakka, mutta tilanteet vaihtelevat alueittain, ja ulkomaalaiset yhä useimmiten kiittelevät saamaansa palvelua. Yksityinen sairasvakuutus on lähes joka neljännellä espanjalaisella, joten tutkimuksiin on jonoja yksityispuolellakin.

Katja Incoronato, Udine: Köyhyysraja uhkaa

Italiassa sairaanhoitajien palkat ovat puhuttaneet koronapandemian alusta lähtien.

Italialaisten sairaanhoitajien mediaanipalkka on noin 1 500 euroa, ja hoitajien etujärjestön mukaan se on EU-maiden kolmanneksi huonoin Viron ja Kreikan jälkeen. Italian tilastokeskuksen Istatin mukaan palkka jää köyhyysrajan alapuolelle tietyillä Pohjois-Italian alueilla.

Hoitajat ovat vaatineet kovenevin äänenpainoin lisää palkkaa pandemian alkuviikoista lähtien. Toistaiseksi he ovat onnistuneet neuvottelemaan 0,26 euroa lisää tuntipalkkaansa. Samaan aikaan kuluttajahinnat nousevat viiden prosentin vauhtia. Etujärjestö vaatiikin palkkojen nostamista vähintään inflaatiota vastaavilla lukemilla.

Ongelmana on myös työaika. Virallinen työviikko Italiassa on 40-tuntinen, mutta pandemian takia useimmat hoitajat ovat joutuneet tekemään tuplavuoroja jopa kuukausien ajan.

LUE MYÖS Suomessa nousi äläkkä Italian superbonuksesta – Tästä asiassa oikeasti on kyse

Huono palkka ja raskas työaika ovat johtaneet siihen, että yhä useampi sairaanhoitaja etsii töitä Italian ulkopuolelta. Hiljattain esimerkiksi Hollanti houkutteli italialaisia sairaanhoitajia kampanjalla, jossa tarjottiin 2 500 euron kuukausipalkkaa, lyhyempää työviikkoa ja verohelpotuksia. Yhä useampi tarttuu tarjoukseen. Hollannin lisäksi sairaanhoitajia lähtee Italiasta Saksaan, Sveitsiin ja Britanniaan.

Italia pyrkii paikkaamaan uhkaavaa hoitajapulaa Itä-Euroopasta tulevalla työvoimalla. Yhä useampi sairaanhoitaja onkin syntyjään romanialainen, ukrainalainen tai entisen Jugoslavian alueelta.

Hannamiina Tanninen, Hongkong: Hoitajapula pahenee

Kiinan sairaanhoitajapula on helpottunut viime vuosina, mutta ei tarpeeksi nopeasti vastaamaan ikääntyvän väestön tarpeisiin. Vaikka sairaanhoitajien määrä Kiinassa kasvaa, maassa on edelleen vakava pula hoitohenkilökunnasta.

Ongelma pahenee Kiinan väestön ikääntyessä voimakkaasti tulevina vuosina.

Itsenäisten ammattiliittojen puute tarkoittaa, että työtaistelun mahdollisuutta ei ole huolimatta siitä, kuinka pienillä resursseilla hoitotyötä joudutaan tekemään.

Kiinan kansallisen terveyskomission mukaan vuoden 2020 lopussa maassa oli noin 4,7 miljoonaa rekisteröityä sairaanhoitajaa. Näistä yli 70 prosentilla oli vähintään korkeakoulututkinto.

Vuoden 2020 tilastojen mukaan Kiinassa on noin 3,35 sairaanhoitajaa 1 000 henkilöä kohden. Kansainvälisen terveysjärjestö WHO:n tilastojen mukaan vastaava luku Suomessa on 14,88 hoitajaa.

Korona-aikaan Kiinassa on toteutettu satojen miljoonien ihmisten massiivisia koronatestausoperaatioita ja suljettu satoja tuhansia ihmisiä erilaisille eristysleireille. Näiden käytännön toteutuksesta vastaavat Kiinan siirtotyöläiset.

Siirtotyöläiset siirtyvät kaupungista kaupunkiin sitä mukaa, kun koronatoimia kiristetään. Jatkuvasti suojapuvut päällä olevat terveydenhuollon väliaikaistyöntekijät ovat saaneet lempinimen ”suuri valkoinen” suuren suojapuvun värin mukaan.

Ulkonaliikkumiskieltojen aikana monet siirtotyöntekijät joutuvat nukkumaan ulkona, sillä heistä kaikilla ei ole virallista asuinpaikkaa työkaupungissa.