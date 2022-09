Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toteaa energiakriisistä näkyvän jo seurauksia suomalaisille kovassa nousussa olevan sähkön hinnan myötä.

”Sitten meidän on kyettävä selviytymään kovenevista kustannuksista, se on jokaiselle aikamoinen itsemittaamisenkin paikka. Voi olla, että joudumme muuttamaan, jos ei elämän asennetta, niin tapojamme ainakin”, Niinistö vastasi kysymykseen siitä, mitä energiakriisistä voi seurata suomalaisille.

”Ehkä me emme ole vielä niin syvällä”

Taloudessa ovat taantumariskit kasvaneet tuntuvasti muun muassa energiakriisin myötä. Samalla Suomen valtion velkaantuminen jatkuu.

Hallituksen talousarvioesitys ensi vuodelle on 8,1 miljardia euroa alijäämäinen. Talousarvion mukainen valtionvelka nousee ensi vuoden lopussa arviolta 146 miljardiin euroon. Tämä tuntuu myös korkomenoissa yleisen korkotason samalla noustessa.

Niinistö on nostanut viime vuosina usein esille velkaantumisen kasvun ja laajemmin rahanmäärän kasvun kansainvälisessä taloudessa.

Politiikan toimittajat ry:n tapaamisessa Niinistö kommentoi taloustilannetta ja Suomen velkakehitystä.

”Minä toivoisin, ja tämä nyt on vanhan miehen puhetta, mutta jotain sellaista me kaipaamme, jota 1990-luvun puolivälissä oli. Jolloin itse asiassa kaikki poliittiset ryhmät yhtäkkiä ymmärsivät, että hei, näin ei pärjätä, tässä on tehtävä jotakin ja tehtiin”, Niinistö sanoi torstaina.

Niinistö sanoi, ettei ole nyt nähnyt kovinkaan paljon sellaista, että kaikilla olisi todellinen tahto lähteä tekemään asian suhteen.

”Ehkä me emme ole vielä niin syvällä”, Niinistö sanoi.

Niinistö toimi itse valtiovarainministerinä 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa.

