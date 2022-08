Tutkijat löysivät Atlantin valtameren keskiselänteeltä 2,5 kilometrin syvyydestä jonon reikiä hiekkapohjasta. Löytö tehtiin 23. heinäkuuta kauko-ohjatulla luotaimella, kirjoittaa New York Times.

Lähistöltä löydettiin seuraavina päivinä kymmenkunta samanlaista reikäjonoa. Reiät ovat kymmenen sentin päässä toisistaan.

Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtamerentutkimusorganisaation NOAA:n tutkijat olettavat niiden olevan ”lebenspurren” eli merkkejä elämästä.

”Näiden alkuperä on saanut tutkijat hämilleen. Ne näyttävät ihmisen tekemiltä, mutta niiden vieressä on pieni kasa sedimenttiä, joka viittaa siihen, että jokin on ne kaivanut”, kirjoittaa NOAA twitterissä.

NOAA pyytää yleisöltä apua ja koko joukko ehdotuksia on muun muassa Twitterin kommenttikenttään jo kerääntynyt.

”Se on kävelevä kala. Reikiä on vain parin metrin matkalla eli kala on kävellyt pohjassa pätkän ja uinut sitten matkoihinsa.”

”Pohjan alainen lähde, josta tulee siis vettä”, on yksi ehdotus, jonka seuraava kirjoittaja kumoaa.

”Pohjan alta nousevat kuplat tai vesi aiheuttaisivat pyöreitä reikiä. Nämä ovat suorakaiteen muotoisia ja niissä on terävät reunat.”

Suorakaiteita. Selvää ei ole, onko reiät tehty ylhäältä vai alhaalta. Kuva: noaa

Ja sitten ne tavalliset:

”Maapallon ulkopuolta tulleiden olentojen tekosia.”

”Sukellusveneen jättämiä jälkiä.”

Näytteitä. Kauko-ohjattu Oceanos-luotain imi pohjasta sedimenttiä, jonka analysointi voi tuottaa selvyyden reikien syntyyn. Kuva: noaa

Meressä riittää mysteereitä

Samanlaisia reikiä löydettiin valtameren pohjasta ensimmäisen kerran jo kaksikymmentä vuotta sitten. Koko tänä aikana rei’ille ei ole keksitty selitystä.

”Siellä tapahtuu jotain tärkeää ja me emme tiedä mitä se on”, kertoo NOAA:n syvänmerenbiologi Michael Vecchione New York Timesille.

”Tämä löydös osoittaa, että tuolla syvällä on edelleen mysteereitä”, jatkaa Vecchione.

Ehdota. NOAA:n twitter-päivitykseen voi käydä kirjoittamassa omia teorioitaan reikien alkuperästä. Kuva: noaa

