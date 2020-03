Kreikka on jäädyttänyt turvapaikkahakemusoikeuden kuukauden ajaksi, sunnuntaista alkaen, siirtolaisilta jotka saapuvat maahan laittomasti Turkin puolelta. Kreikka ei aio ottaa hakemuksia vastaan ja aikoo palauttaa tulijat lähtömaahan.

Kreikka on lisäksi pyytänyt rajavalvontaan pikaista apua Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexilta korostaen, että kyse on myös EU:n rajasta. EU:n ulko- ja sisäministerit kutsutaankin tällä viikolla koolle pohtimaan sekä Syyrian sisällissodan kiihtymistä että Kreikan siirtolaispainetta.

Kreikan hallituksen edustaja totesi sunnuntaina kreikkalaislehti Kathimerinin mukaan, että Turkki rikkoo toiminnallaan vuonna 2016 EU:n ja Turkin välillä solmittua sopimusta, jonka nimissä Turkki on hillinnyt siirtolaisten etenemistä Eurooppaan. Nyt Turkista on ihmisalakuljettajien valvojan sijasta tullut itsestään siirtolaisten kuljettaja, Kreikan hallituksen puhemies Stelios Petsas syyttää Kathimerinin mukaan.

EU:n jäsenmaiden johtajista koostuvan Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on ilmaissut tukensa Kreikalle.

”Tukea Kreikan pyrkimyksille suojella Euroopan rajoja. Seuraamme tarkasti tilannetta. Vierailen Kreikan ja Turkin rajalla tiistaina”, Michel tviittaa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vahvisti lauantaina Turkin avanneen rajansa Kreikkaan pyrkiville siirtolaisille. Erdoganin mukaan 18 000 ihmistä on jo ylittänyt rajan Eurooppaan ja lähipäivinä rajan yli on tulossa 25 000–30 000 pakolaista. Kreikka on ilmoittanut, että luvut ovat liioiteltuja.

Kreikan hallitus kertoi sunnuntaina, että noin 10 000 ihmistä oli yrittänyt ylittää rajan Turkista Kreikkaan edellisen vuorokauden aikana.

Kaiken taustalla on tilanteen kiristyminen Turkin ja Syyrian välillä. Syyrian ja Turkin rajaseutujen pakolaisleireillä on noin miljoona pakolaista, joita alueen taistelut sekä heikot olot uhkaavat. He ovat joutuneet pakolaisiksi Venäjän tukemien Syyrian hallinnon joukkojen kaapattua alueita takaisin Syyrian oppositiolta. Lisäksi Turkissa on noin 3,6 miljoonaa syyrialaista pakolaista jo ennestään.

